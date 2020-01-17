Июньский концерт A'Studio в "Дзинтари" перенесен на неопределенный срок
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Концерт группы A'Studio, который должен был пройти 30 июня в концертном зале "Дзинтари", не состоится в намеченный срок, поскольку у коллектива изменились творческие планы, сообщили организаторы мероприятия.

Концерт перенесут на другую дату, которая будет объявлена позже. Организаторы мероприятия приносят извинения за причиненные неудобства и обещают вернуть покупателям деньги.

Чтобы вернуть деньги, покупатели должны заполнить анкету на сайте Biļešu Serviss и отправить ее в электронном виде до 14 июля 2020 года по указанному там адресу.

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