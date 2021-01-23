Из оперы - с любовью. ЛНО посвящает февраль романтическим постановкам

Латвийская национальная опера и балет приглашает в феврале на онлайн-спектакли. Специальная программа посвящается теме любви.

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В программе ЛНО три постановки - балет Петра Чайковского "Спящая красавицы" и оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини и "Кармен" Жоржа Бизе.

Представители театра рассказывают, что декабрьская программа онлайн-спектаклей вызвала большой интерес - в целом ее посмотрели около 10 тысяч зрителей.

Февральская афиша составлена из трех популярных постановок, главной темой которых является любовь. Все они доступны в записи, посмотреть которые можно неограниченное число раз: "Манон Леско" – с 5 по 28 февраля, "Спящая красавица" - с 12 по 28 февраля, "Кармен" с 19 по 28 февраля.

Билеты можно приобрести как на отдельный спектакль (7 евро), так и в виде абонемента на все три постановки (17 евро).

При покупке билета вы получите ссылку на запись спектаклей и код доступа по электронной почте.

Программа:



"Манон Леско". Опера в 4-х действиях. Запись премьеры от 26 ноября 2015 года.





Foto: Foto: Jānis Deinats

Музыкальный руководитель и дирижёр МАРТИНЬШ ОЗОЛИНЬШ

Режиссёр ИНАРА СЛУЦКА

Сценограф МАРТИНЬШ ВИЛКАРСИС

Художник-костюмер КЕЙТ

Видеохудожник КАТРИНА НЕЙБУРГА

Драматург МИКУС ЧЕЖЕ

Художник по свету ИГОРЬ КАПУСТИН

Хореограф ЭЛИТА БУКОВСКА

Созданная по мотивам произведения аббата Прево "История кавалера Де Грие и Манон Леско" (1731) опера стала третьей для Джакомо Пуччини. В своё время друзья пытались отговорить композитора от затеи писать оперу о трагедии легкомысленной красотки Манон, так как рассказ аббата Прево уже до того вдохновил на оперу Жюля Массне. Однако Пуччини опроверг все отговорки. "Манон — героиня, которой я верю, и потому она не может не покорить сердца публики. И почему бы не быть двум операм про Манон? У такой женщины, как она, любовников может быть больше, чем один". И прибавил: "Массне чувствует как француз, с пудрой и менуэтами. Я же чувствую как итальянец, исступленно и страстно".

В главных ролях: Манон Леско - АСМИК ГРИГОРЯН, Кавалер де Грие - СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ, Леско - ЯНИС АПЕЙНИС, Геронт де Равуар - КРИШЬЯНИС НОРВЕЛИС, Эдмонт - РАЙМОНД БРАМАНИС.



"Спящая красавица". Балет в 3-х действиях для всей семьи. Запись спектакля от 5 ноября 2020 года.





Foto: Publicitātes foto

Хореография МАРИУСА ПЕТИПА и АЙВАРА ЛЕЙМАНИСА

Хореограф-постановщик АЙВАРС ЛЕЙМАНИС

Дирижёр ФАРХАД СТАДЕ

Сценограф, художник по костюмам ИНАРА ГАУЯ

Художник по свету КАРЛИС КАУПУЖС

Художник по гриму ЭЛИТА КЛАРА

Сказка об уснувшей столетним сном прекрасной принцессе, которую пробуждает поцелуй отважного принца. Чудесная музыка Чайковского и пышное сценическое оформление уводят в волшебную страну, где живут феи, сказочные герои, принцессы и злодеи. В балете сохранена оригинальная хореография Мариуса Петипа.

В главных ролях: Принцесса Аврора – САБИНЕ СТРОКША, Принц Дезире – СЕРГЕЙ НЕЙКШИН, Принцесса Флорина – ЮКА МИЯКЕ-СОКОЛОВА, Голубая птица – ВИКТОР СЕЙКО, Фея Сирени – АЛИСЕ ПРУДАНЕ, Злая Фея Карабос – ИЕВА РАЦЕНЕ, Бриллиант - АННИЯ КОПШТАЛЕ, Каталабют - АНТОН ФРЕЙМАН.

"Кармен". Опера в 4-х действиях. Запись премьеры от 2 марта 2017 года.





Foto: Agnese Zeltiņa

Дирижёр-постановщик ЯНИС ЛИЕПИНЬШ

Режиссёр МАРИЯ-ЭВА СИНЬЕРОЛЬ

Сценограф ФАБЬЕН ТЕНЬЕ

Художник по костюмам ЯШИ

Художник по свету ФИЛИП БЕРТОМЕ

Хореограф ГУНТИС СПРИДЗАНС

Художник по видео АРТИС ДЗЕРВЕ

Кармен меняет окружающий мир - женщины ею восхищаются и ненавидят ее, мужчины к ней пылают страстью и осуждают. Ненависть к ней родилась из страсти, которую вызывает эта женщина... Режиссёр Мария-Эва Синьероль говорит о своем дебюте на сцене ЛНО: "Мы решили изобразить историю Кармен в пригороде, на краю большого города: дети, которые играют во дворах и провоцируют полицию, внутренние разборки наркоторговцев, уличные артисты и танцоры, которые стремятся выразить себя...Маленький и полный насилия мир, который характеризует поразительная жестокость человеческих отношений и неукротимая жажда свободы. Нам была необходима среда, в которой социальный контекст отрицал бы чувственность, страстность и свободу. Тело Кармен должно стать контрапунктом к окружающим жилым массивам. Это своего рода новый феминизм среди обитателей пригорода; женственность особого рода, которая играючи обходится с созданными мужчиной законами".

В главных ролях: Кармен – РАМОНА ЗАХАРИЯ, Дон Хозе – ДМИТРИЙ ГОЛОВНИН, Эскамильо – ЯНИС АПЕЙНИС, Микаэла – ЛАУРА ТЕЙВАНЕ, Фраскита – ИНГА ШЛЮБОВСКА-КАНЦЕВИЧ, Данкайр – КАЛВИС КАЛНИНЬШ, Ремендадо – МИХАИЛ ЧУЛЬПАЕВ, Цунига – КРИШЯНИС НОРВЕЛИС, Моралес – РИХАРД МИЛЛЕРС.