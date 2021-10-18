Из-за ЧС "Горбачева" увидят не все. Как вернуть деньги за билеты

В соответствии с правилами о проведении культурных мероприятий во время ЧС посетить спектакль "Горбачев" в рамках фестиваля "Золотая маска в Латвии" смогут не все зрители, купившие билеты.

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В связи с ситуацией организаторы фестиваля распространили обращение к зрителям:

Уважаемые зрители фестиваля "Золотая Маска в Латвии"!

Информируем всех, кто приобрел билеты на спектакль Театра Наций "Горбачев" (21-22 октября на сцене театра "Дайлес") об изменениях, которые произошли в связи с чрезвычайной ситуацией в Латвии!

На сегодняшний день по распоряжению правительства половина мест в зале должна быть аннулирована. На оба спектакля НЕ ПОПАДАЮТ зрители, купившие билеты на ряды 02, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 и 23 ряды. Этот порядок установлен площадкой, принимающей у себя фестиваль "Золотая Маска в Латвии".

Всем зрителям, не попавшим на спектакль, будет возмещена стоимость билетов, в случаях интернет-продажи – автоматически. Зрителям, купившим билеты в городских кассах, следует обращаться за возвратом денег в кассы, или, прислать на э-мейлы natella@artforte.lv и info@bilesuparadize.lv копии своих билетов и персональные данные.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!