19 августа в 19.00 на плавучей террасе ресторана Laivas в Юрмале состоится философская импровизация, организованная латвийскими философами, мыслителями, публицистами, издателями и редакторами интеллектуального журнала Rīgas Laiks Арнисом Ритупсом и Улдисом Тиронсом.

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Мероприятие "Страх, как враг сознания" пройдет в двух частях: вначале герои в непринужденном диалоге и в оригинальной манере раскроют заявленную тему, а второй раздел дискуссии будет посвящен интерактивному общению со зрителями и ответам на актуальные вопросы. Прямая трансляция встречи состоится на сайте сети bezrindas, там же можно приобрести билеты на оффлайн и онлайн версии дискуссии.

"Остро ощущая преобладание в публичном пространстве психо-социально-политических реакций на происходящее и отсутствие действий мышления, сознания и метафизического взгляда, мы начинаем цикл разговоров "Метафизический п...жъ", - рассказывает Арнис Ритупс. - Этот цикл посвящен акции в поддержку русскоязычной версии журнала Rīgas Laiks. Русское издание, выпуск которого в период пандемии стал затруднительным".

Rīgas Laiks - это черно-белое, подчеркнуто антигламурное издание, которое можно смело назвать культурным феноменом. Его издателям удалось собрать вокруг редакции интеллектуальную элиту не только Латвии, но и мира. На страницах журнала публикуются размышления о происходящем, интервью с известнейшими мыслителями современности, лауреатами Нобелевской премии.

Событие рассчитано для 50 гостей и пройдет с соблюдением всех действующих правил безопасности.

Улдис Тиронс известен как создатель и главный редактор Rīgas Laiks. Дружески общался с философами Мерабом Мамардашвили и Александром Пятигорским. Сделал несколько сотен интервью, в том числе с Мамардашвили, Далай-ламой, Барышниковым, Колхассом, Норштейном, Кирой Муратовой, Политковской, Михаилом Ефремовым. Писал о философии, кино, искусстве, перевел на латышский поэму В.Ерофеева "Москва – Петушки". Работал в Туве и в Монголии; автор книги о тувинском шаманизме "В сторону шаманов" (2013). Режиссер фильма о А.М. Пятигорском "Философ сбежал" (2005). В Новом рижском театре поставил спектакли "Пир" по Платону, "Последняя елочка Ленина" и "Обманутая" по Томасу Манну.

Арнис Ритупс почти двадцать лет учился богословию, классическим языкам, теории кино и философии в разных университетах – ЛГУ, Упсальском университете (Швеция), Вестминстерском университете (Великобритания), Католическом университете Лувена (Бельгия); доктор философских наук, ассоциированный профессор Латвийской Академии искусств; преподавал также в ЛГУ, в Лувенском университете, в Стокгольмской школе экономики в Риге; переводчик Декарта, Григория Богослова, специализирующийся в позднеантичных комментаторах Аристотеля. С 2010-го года соиздатель журналов Rīgas Laiks и "Rīgas Laiks. Русское издание". Создал серии разговоров с самыми интересными современными философами и учеными мира, опубликованные как в журнале Rīgas Laiks, так и в отдельных сборниках – в 2019-ом ("Разговоры с философами") и 2020-ом ("Разговоры с учеными").