Йога, экскурсии и необычная кулинария: какие бесплатные занятия можно посетить в Риге

Экскурсии, тренировки на природе, лекции о питании - и все бесплатно. Этим летом Рижское самоуправление в рамках софинансирования ЕС предлагает огромный спектр занятий для всех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. В программе занятия для детей, будущих родителей, пожилых людей и всех желающих.

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Обратите внимание, что для участия в большинстве мероприятий нужен действующий сертификат Covid-19.

ДЛЯ ВСЕХ

1. Завтрак с врачом-гастроэнтерологом

О чем? Департамент благосостояния Рижской думы приглашает всех желающих на семинар "Завтрак со специалистом", где можно будет задать вопросы врачу. В этот раз тема семинара - "Что происходит у вас в желудке?". Участники мероприятия смогут поговорить с врачом-гастроэнтерологом профессором Анатолием Данилансом. На семинаре профессором расскажет о самых распространенных ошибках, влияющих на работу пищеварительного тракта и объяснит как на желудок влияют наши эмоции и сильная жара.

Где и когда? Семинар пройдет 8 августа с 10:00 до 12:30 на ул. Алаукста в помещениях компании OnPlate.

Участие только по предварительной записи. Подробнее о мероприятии можно узнать тут, а заполнить анкету для участия — здесь.





Foto: Shutterstock

2. Мастер-класс для любителей готовить "Изнанка летних блюд"

О чем? Школа здорового питания приглашает рижан поэкспериментировать со вкусами. Под руководством специалиста по питанию можно будет приготовить блюда "наоборот" - соленый пирог, сладкую пиццу, острое варенье и овощной смузи. Во многих кухнях мира в соленые блюда добавляют сахар и сладкий соус, а к десертам - кислую начинку, меняя привычный вкус еды.

Где и когда? Мастер-класс пройдет 24 июля с 10:00 до 14:00 на Рижском центральном рынке в кухне овощного павильона (в правой части павильона, если заходить со стороны канала).

Записаться на мастер-класс можно здесь.

3. День спорта для всей семьи

О чем? Студия здоровья и фитнеса VingroSev.lv приглашает рижан на бесплатные тренировки в рамках "Семейных дней спорта". Тренировки будут проходить на свежем воздухе в разных местах Риги. К участию приглашаются семьи с детьми, независимо от возраста и физической подготовки. Самые активные участники получат призы от организаторов.

Где и когда? Следующая тренировка состоится 28 июля с 16:30 до 19:30 в парке Победы.

Участникам необходимо заранее зарегистрироваться по электронной почте info@vingrosev.lv или по телефону 27766371. Подробнее - здесь.

4. Прогулка с пользой: скандинавская ходьба

О чем? Скандинавская или нордическая ходьба – это ходьба со специальными палками. Этот простой и доступный всем вид физической активности, который помогает укрепить разные группы мышц. Скандинавская ходьба не требует больших финансовых вложений и специальной физической подготовки.

Несколько фактов о скандинавской ходьбе:

подходит всем, вне зависимости от возраста, пола, физического состояния;

снимает стресс, способствует здоровому сну и хорошему самочувствию;

во время ходьбы работает более 600 мускулов или 90% всей мускулатуры тела;

один из самых эффективных методов сжигания калорий;

прекрасная кардиотренировка, во время которой не придется беспокоиться о перегрузке.

Где и когда? Тренировки по нордической ходьбе проходят в 14 местах Риги. Конкретные места и время занятий можно найти здесь. Больше информации – по телефону 29 659 000 или по почте latfit@protonmail.com. Не забудьте взять на тренировки воду.

5. Цигун или китайская лечебная гимнастика

О чем? Упражнения Цигун совсем несложные и не требуют специальной подготовки. Гимнастика подходит для людей любого возраста. Медицинский цигун сам по себе и в качестве дополнения к базовой терапии помогает людям с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких), болью в спине, артритом и/или артрозом, диабетом, депрессией и с другими заболеваниями.

Где и когда? Занятия проходят в центре Риги, в Пурвциемсе, Гризинькалнсе, Тейке и в других районах. Полный перечень мест доступен здесь.

Количество мест ограничено, на занятие необходимо записаться у инструктора. Максимальное количество человек в группе - 25.

Foto: Shutterstock

6. Немного йоги

О чем? Йога – это практика и теория управления телом, умом и мыслями, возникшая в древней Индии. Йога помогает избавиться от боли в спине и в других частях тела, а также уменьшить ежедневный стресс. Люди, практикующие йогу, гораздо спокойнее и чувствуют себя лучше.

Где и когда? Занятия проходят на платформе Zoom по понедельникам и средам в 15:00, по вторникам и четвергам в 12:00 и по субботам в 10:00. Присоединиться к занятиям можно на платформе Zoom, ID урока 844 3261 9445, пароль 677160.

Кроме того, занятия йогой проходят под открытым небом в Дзегужкалнсе по средам в 18:00, в Акменьдарзсе по вторникам и четвергам в 18:30 и в парке Кронвалда по понедельникам и средам в 18:00. Записаться на занятия нужно заранее по телефону 27875553. В текстовом сообщении необходимо указать имя, фамилию, место и время урока. Прежде чем отправиться на занятия дождитесь подтверждения от тренера.

Подробнее о занятиях читайте здесь.

7. Занятия спортом на свежем воздухе

О чем? В августе продолжаются занятия в "тренажерном зале" на свежем воздухе. Для удобства жителей занятия проходят и по вечерам! На занятия с разной интенсивностью приглашают людей всех возрастов. Тренировки проводят опытные и сертифицированные фитнес-тренеры "Олимпийского спортивного центра". Занятия помогают улучшить физическую форму, способствуют улучшению обмена веществ, тонизируют и укрепляют мышцы тела, связки и суставы.

Где и когда? Тренировки проходят в разных районах все лето. В Виестурдарзсе по понедельникам и средам в 13:00, по средам возле озера Юглас в 16:30, в Плявниеках по средам в 18:00, на Тейке в 18:00 по понедельника и четвергам, в Дзегужкалнсе по вторникам в 9:30, в парке Анниньмуйжас по вторникам и средам в 11:00 и в 12:30 и в других местах. На тренировки нужно записываться по телефону 27875553 (отправить текстовое сообщение, указав свое имя, место и время занятия и дождаться подтверждения).

Подробности здесь.

8. Для тех, кто занят сидячей работой

О чем? Рижан, повседневная жизнь которых связана с сидячей работой, приглашают бесплатно посетить семинары о здоровом и сбалансированном питании и практические занятия физкультурой. На лекциях о питании можно получить информацию о том, как еда влияет на наше самочувствие и как вести более здоровую и энергичную жизнь. На практических занятиях физкультурой сертифицированный физиотерапевт покажет, как нужно разминаться и какие существуют эффективные упражнения для укрепления мышц спины. Кроме того, участники проекта смогут при помощи биоимпедансометрии узнать "состав" своего тела – количество жировой, мышечной и костной массы.

Где и когда? 27 июля в 18:00 и 29 июля в 18:30. Семинары проходят на платформе Zoom. На занятия можно записаться по телефону 22149204 или по электронной почте zanda@onplate.lv, а также на сайте onplate.eu в разделе "Календарь событий".

ДЛЯ ЖЕНЩИН

9. Отдых для дам

О чем? Женщин приглашают принять участие в бесплатном двухдневном мероприятии по укреплению здоровья. Серия мероприятий пройдет за пределами Риги, в красивых гостевых домах и отелях. В программе несколько сессий с психологом, мастер-класс по приготовлению зефира, а также занятия пилатесом и зумбой. Транспорт из Риги, питание, проживание и занятия бесплатны. Поехать могут только женщины с действующим сертификатом Covid-19 и по предварительной записи.

Всего до апреля 2023 года планируется реализовать 30 таких мероприятий.

Где и когда? Записаться на поездку 24.07, 31.07, 21.08.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 26363668.

Foto: Shutterstock

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

10. Прогулки по городу с гидом

О чем? Красный крест приглашает пожилых людей на прогулки по городу в сопровождении гида. Ближайшая прогулка состоится 27 июня. Во время экскурсии будет возможность осмотреть Московский форштадт — район "Спикери", Кенгарагский променад, Латвийскую академию наук и другие объекты. Длительность прогулки 1,5- 2 часа. К экскурсии также присоединится тренер и будет проводить небольшие физкультурные паузы.

Где и когда? 27 июля в 10:00, место встречи - на площади возле квартала "Спикери", напротив Рыбного павильона. Записаться на мероприятие можно по телефону 20481551 или по электронной почте ekskursijas@redcross.lv.

Подробнее о мероприятии читайте здесь.

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И МОЛОДЫХ МАМ

11. Лекция "Здоровое питание во время беременности и после"

О чем? На лекции приглашаются будущие мамы и те, кто уже воспитывает малыша в возрасте до 6 месяцев. Специалисты расскажут об изменениях, которые происходят в организме женщины во время беременности, дадут ценные рекомендации, поговорят о важных питательных веществах для беременных женщин и об основах питания в послеродовой период.

Где и когда? 26 июля в 15:00 и 28 июля в 18:00 в центре здоровья OnPlate и онлайн на платформе Zoom. Запись на сайте onplate.eu в разделе "Календарь событий" или по электронной почте: lasma@onplate.lv.

Подробная информация - здесь.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

12. Красивая осанка: физкультура для детей от 8 до 12 лет

О чем? Бесплатные занятия с физиотерапевтом для развития правильной осанки. Когда дети начинают ходить в школу позвоночник все еще легко деформируется и это может привести к неправильной осанке. Детям с 8 до 12 лет для развития правильной осанки Рижское самоуправление предлагает бесплатные занятия по общему физическому развитию.

Что нужно знать о бесплатных занятиях для детей:

занятия только для детей в возрасте 8-12 лет;

условия проекта предусматривают 7 бесплатных занятий для каждого ребенка;

продолжительность одного занятия – 60 минут;

запись и отказ от занятий являются обязательным требованием.

Где и когда? Занятия проводятся в центре Риги: Рижская 21-я средняя школа, ул. Томсона 35 (занятия с октября), Body Sport, улица Стабу 30/1. Время тренировки назначается индивидуально. За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте veselibasnodarbibas@gmail.com или по телефону 26627625.

Подробнее о программе читайте здесь.

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13. Занятия для родителей о проблемах поведения у детей

О чем? На занятиях участники узнают о развитии детей разного возраста и также получат практические советы о том, как поддержать своего ребенка. Каждый урок состоит из лекции (60 минут) и дискуссии (30 минут), в ходе которой специалист ответит на вопросы участников. Онлайн-занятия для родителей о поведенческих проблемах детей проводит клинический психолог Зане Гулбе.

Где и когда? 4 августа в 18:00 — 19:30, 11 августа в 18:00 — 19:30, 18 августа в 18:00 — 19:30, 24 августа в 18:00 — 19:30.

Количество свободных мест ограничено. Для участия необходимо подать заявление на сайте onplate.eu в разделе "Календарь событий" или отправить по электронной почте lasma@onplate.lv.

Занятия будут проходить на платформе Zoom.

Подробнее о темах занятий можно узнать здесь.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Департаментом благосостояния Рижской думы и порталом www.veseligsridzinieks.lv, где можно найти больше информации о других бесплатных занятиях, доступных жителям столицы.