Йога, музыка и много вкусного: Zuzeum приглашает на Летний фестиваль

9 июля арт-центр Zuzeum приглашает всех на свой Летний фестиваль под открытым небом.

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Фестиваль соберет во дворе арт-центра новые и уже известные латвийские бренды, кафе, музыкантов и мастеров. Программу мероприятия дополнят занятия йогой в сотрудничестве с Urban Yoga и творческие мастерские для детей разного возраста.

Музыкальное оформление в течение дня обеспечит платформа потокового вещания Tīrkultūra, а также объединение Kopdzīve, куда входят исполнители Shipsea, Эвия Вебере и Рудольф Мацатс из группы Vēstnieks. В течение дня посетителям будут доступны закуски и напитки из любимых кафе и баров, а также ярмарка дизайнерских товаров.

Программа:

10.30 - утренняя йога Zuzeum

12.00 - открытие фестиваля для посетителей, тур по выставке "Growing Out? Growing Up? Contemporary Art Collecting in the Baltics"

13.00-16.00 - детская творческая мастерская

16.00 - экспериментальное музыкальное выступление объединения Kopdzīve

20.00 - заключительный концерт

В фестивале примут участие Manzo, 2 Eat Falafel, Naturli, Daudz Laša, Avenei, BEERA Bar, Zuzeum Cafe, Lowine, Gustame Churros, Mūrbūdu sidra darītava, Bubble Tea, Vegam Chocolate, Choi Choi Noodles, Zaļā Maize, Registan Bakery, Slooow Hands, EASYPOT, M50, Luz Candles, Collar Swimwear, Muta Comfort, Vilki Books, Roberts Books, Ozolins Pottery, Woof.lv, Drīkst dog.

Билеты можно приобрести на сайте zuzeum.com или при входе. Цена - 7 евро (детям до 7 лет вход бесплатный). На занятия йогой и творческие мастерские билеты надо приобретать отдельно. Купленные билеты возврату и обмену не подлежат.