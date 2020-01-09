Кабинеты на колёсах: в Риге открылась выставка велосипедов ремесленников позапрошлого века
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8 января на втором этаже Rīga Plaza открылась выставка "Вся жизнь в одном велосипеде". В коллекции собраны велосипеды со всего мира, принадлежащие ремесленникам рубежа XIX – XX веков. Ориентировочная стоимость представленных экспонатов – 1,5 миллиона евро.

В центре экспозиции – 30 оригинальных велосипедов ремесленников конца XIX – первой половины XX века. Каждый экспонат -- это и средство передвижения, и рабочий кабинет на колесах. Специально приспособленный велосипед портного -- это мобильное ателье, врача – "скорая помощь", брадобрея – "парикмахерская".

Каждый велосипед в коллекции неповторим и имеет собственные конструктивные особенности. Транспорт мясника оборудован аппаратом для приготовления колбас. Велосипед доктора украшают красный крест на раме и несколько аптечек, а также ящичков для перевозки инструментов для оказания медицинской помощи. Велосипед цирюльника оснащён инструментарием для бритья и создания модных причёсок и тазом на руле.

Автор коллекции – уроженец Римини Маурицио Урбинати рассказывает, что идея для этой интереснейшей коллекции родилась случайно.

— Почти полвека назад на одном из блошиных рынков я заметил велосипед сапожника, -- вспоминает сегодня Маурицио. – Не знаю был ли это тот самый велосипед, который я видел в своем далеком детстве, или просто похожий, но картинка из прошлых лет очень ярко встала у меня перед глазами. Вся моя семья жила в небольшом селе, куда раз в месяц приезжал громадного роста сапожник. Для всех нас это было и событие – приезжал человек, который видел мир, и толика радости и счастья – мы донашивали обувь друг за другом и ее надо было чинить.

Маурицио – пекарь по профессии – не устоял перед соблазном и купил этот велосипед. Увидя блеск в глазах покупателя, опытный торговец деловито заметил, что он знает, где можно достать велосипед кузнеца, который тоже очень красив. Так и зародилась коллекция.

Экспозицию "Вся жизнь в одном велосипеде" сопровождает мультимедийная программа - фильм, снятый в Италии специально к выставке и анимационный фильм, представляющий различные профессии.

Выставка дополнена и экспонатами из Латвии. Основанная в Риге в 1886 году велосипедная фабрика Лейтнера была первой в Российской империи. И уже в 1901 году рижские модели получили очень высокую оценку на крупнейшей международной веловыставке в Глазго.

Выставка будет проходить в торговом центре Rīga Plaza до 1 апреля 2020 года в интерактивном формате.

Source

rus.DELFI.lv

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