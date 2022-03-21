Кафе "Ленинград" приглашает на празднование 15-летнего юбилея
Foto: DELFI

В этом году знаменитому рижскому кафе "Ленинград" исполняется 15 лет. На юбилей, который будут отмечать с 21 по 26 марта приглашают всех желающих.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В каждый из юбилейных дней пройдут концерты местных музыкантов и диджеев.

21 марта - DJ Edgars
22 марта - группа Čipsis un Dullais
23 марта - вечер стедапа объединения Comedy Latvia
24 марта - группа Oranžās Brīvdienas
25 марта - группа Audiokvartāls
26 марта - группа Rūsa, DJ Immigrant и Саймон Джеймс Чизхолм.

Вход на все мероприятия бесплатный, необходим действующий "ковид"-сертификат.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?