Кафе "Ленинград" приглашает на празднование 15-летнего юбилея

В этом году знаменитому рижскому кафе "Ленинград" исполняется 15 лет. На юбилей, который будут отмечать с 21 по 26 марта приглашают всех желающих.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В каждый из юбилейных дней пройдут концерты местных музыкантов и диджеев.

21 марта - DJ Edgars

22 марта - группа Čipsis un Dullais

23 марта - вечер стедапа объединения Comedy Latvia

24 марта - группа Oranžās Brīvdienas

25 марта - группа Audiokvartāls

26 марта - группа Rūsa, DJ Immigrant и Саймон Джеймс Чизхолм.

Вход на все мероприятия бесплатный, необходим действующий "ковид"-сертификат.