Кафе "Ленинград" приглашает на празднование 15-летнего юбилея

В этом году знаменитому рижскому кафе "Ленинград" исполняется 15 лет. На юбилей, который будут отмечать с 21 по 26 марта приглашают всех желающих.
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В каждый из юбилейных дней пройдут концерты местных музыкантов и диджеев.
21 марта - DJ Edgars
22 марта - группа Čipsis un Dullais
23 марта - вечер стедапа объединения Comedy Latvia
24 марта - группа Oranžās Brīvdienas
25 марта - группа Audiokvartāls
26 марта - группа Rūsa, DJ Immigrant и Саймон Джеймс Чизхолм.
Вход на все мероприятия бесплатный, необходим действующий "ковид"-сертификат.
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