Как майка-"алкоголичка" и рабочая спецовка вошли в моду? Открывается выставка Vêtements modèles

С 25 мая по 25 сентября в Музее декоративного искусства и дизайна пройдёт выставка "Vêtements modèles. Архетипы моды" – самый значимый культурный проект, реализованный в Латвии в рамках президентства Французской Республики в Совете Европейского Союза.

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Выставка создана в сотрудничестве с марсельским Музеем цивилизаций Европы и Средиземноморья и Институтом Франции в Латвии. В 2020 году её с большим успехом принимал Марсель, а сейчас экспозиция в дополненной версии предлагается вниманию латвийского общества.

Почему майка-безрукавка (в народе - майка-"алкоголичка") или синяя спецовка французских рабочих стали основой и вдохновением для индустрии моды? Как шотландская юбка, или килт, и матерчатая летняя обувь эспадрильи, связанные с конкретным географическим регионом, разошлись по всему земному шару и теперь встречаются чуть ли не в каждом гардеробе? И какими тропами "треникам" удалось из спортивных залов проникнуть в центр урбанистической культуры и даже заинтересовать корифея высокой моды Ива Сен-Лорана?

Рассматривая моду как феномен социальной антропологии, выставка позволяет проследить за странствием пяти видов одежды сквозь века и направления моды. Не изменяя своего первоначального дизайна, майка-безрукавка, эспадрильи, рабочие спецовки, спортивный костюм и шотландский килт демонстрируют свою временную устойчивость в тот момент, когда этот концепт подвергается пересмотру. Одежда, изначально созданная для выполнения определённых рабочих функций, с годами, сохраняя материалы и технологии, стала архетипом – моделью и основой для дальнейших интерпретаций.

Заново введённая в обиход и апробированная, данная одежда отображает социальную историю, в ходе которой она порой приобретала символ статуса, отождествлённого как с определёнными политическими событиями, так и общественными движениями.

От этнографического шотландского народного костюма до Вивьен Вествуд и продукции fast fashion. От фабричного цеха до дефиле дома моды. Центральное место на выставке отведено текстилю: свыше 200 экспонатов – как иконы высокой моды, так и готовая одежда и нижнее бельё – в диалоге с рисунками, графикой, старыми журналами, архивными фотографиями и фильмами, современными видеоклипами рассказывают о моде как важном феномене социальной жизни. Одновременно экспозиция высвечивает роль ремесленничества, актуализирует вопрос сохранения культурного наследия и акцентирует устойчивость дизайна.

Выставку в Риге дополняют аналоговые экспонаты и архивные документы из местных учреждений памяти, сопоставляя латвийские явления с процессами в европейской моде и обществе. Один из легендарных почерков принадлежит художнику Густаву Клуцису, чьё творчество и по сей день способно восхищать. Произведения блестящего представителя авангарда вносят яркий акцент в экспозицию, поскольку, наряду с веяниями в мире моды, характеризуют весьма неоднозначное время, оставившее свой неизгладимый след в истории искусства и культуры.

Выставка является междисциплинарным познавательно-образовательным проектом, успешно объединившим многие культурные организации в Латвии и Франции. В нём сотрудничают латвийские дизайнеры моды, студенты отделений среды и искусства моды Латвийской академии художеств.

Параллельно выставке пройдут творческие мастерские, мастер-классы по ремонту одежды, летние школы для юного поколения, дискуссии об устойчивости дизайна моды и значении исследования исторических материалов, "Беседы в музее", открытые экскурсии с организаторами выставки, модельерами и экспертами моды.