Как научиться уважать другое мнение? Фестиваль общения LAMPA объявляет программу

В августе уже седьмой раз пройдет Фестиваль общения LAMPA, в рамках которого состоится более 200 мероприятий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На фестивале пройдут обсуждения самых наболевших в обществе вопросов на латышском, английском и русском языках - от образования и политики до здоровья и культуры. Главная тема фестиваля этого года – уважение. LAMPA будет проходить в течение двух дней, 20 и 21 августа, а местом проведения по традиции станет Цесис. Кроме того, любой желающий сможет смотреть дискуссии онлайн и на площадках совместного просмотра по всей Латвии.

Иева Морица, директор Фестиваля общения LAMPA, говорит, что уважать различия друг друга или разнообразие общества не всегда легко: "Трудно уважать человека с иными ценностями, живущего в другом "пузыре" и в другом информационном пространстве. Однако, отказываясь вслушиваться и пытаясь навязать собеседнику свое единственно "правильное" мнение, мы не только теряем возможность узнать что-то новое, но отказываемся от разговора и начинаем борьбу, в которой уважению зачастую уже не хватает места".

В этом году LAMPA приглашает обсудить сложные вопросы и поговорить о том, что в повседневной жизни заставляет нас испытывать неловкость и оценить, насколько уважительно мы умеем принимать другое и непохожее.

Foto: Juris Ross

LAMPA как всегда предлагает широкий спектр тем и форматов мероприятий. Наряду с такими долгожданными ежегодными событиями, как Дискотека политиков и традиционная Прожарка политиков, ожидается более двух сотен мероприятий, которые можно будет посетить лично или следить за ними онлайн.

Многие беседы будут посвящены эмоциональным и духовным аспектам благополучия людей, затрагивая неудобные, смущающие и трудные темы. В рамках фестиваля участники будут искать ответ на вопрос: возможна ли счастливая жизнь для всех? Кроме того, на фестивале будут обсуждаться темы, посвященные гармонии в семье – от рождения ребенка и роли мужчины в семье до менопаузы и старения в век культа молодости. LAMPA будет искать ответы на вопросы о том, нормально ли в современном мире быть неудачником, искать себя с помощью дауншифтинга или намеренно снижать свой уровень материального благополучия ради душевного спокойствия.

Foto: Juris Ross

Сообщество ЛГБТ и их друзей Mozaīka на собственной сцене проведет много дискуссий и мероприятий, где будут говорить о законодательстве, пропаганде, религии, семье, психическом здоровье и о других важных темах ЛГБТ+.

Помимо дискуссий и разговоров на фестивале пройдут мероприятия и более необычного формата. Например, все желающие смогут увидеть как пилот LMT из Цесиса управляет беспилотным автомобилем с пассажирами на трассе Бикерниеки, выяснить, что общего у рэпа, роботов и собак на показательных выступлениях кинологов военной полиции, поиграть в интеллектуальные игры, проверить свои знания в викторине по внешней политике и принять участие в климатическом чемпионате Латвийского фонда природы.

На сцене устойчивого развития (sustainability) Swedbank пройдут беседы на различные темы, начиная от эмоционального интеллекта и устойчивых инноваций для предприятий и заканчивая криптовалютой и климатическим кризисом.

Как и на предыдущем фестивале, в этом году на сайте LAMPА можно будет создать свою программу с помощью инструмента "Моя программа". Посетители фестиваля смогут выбирать события в соответствии с понравившейся им категорией и создать визуально привлекательный список актуальных мероприятий, который можно будет легко просматривать на телефоне.

Foto: Juris Ross

На фестиваль LAMPA можно будет приехать в Цесис и участвовать в нем вживую, однако посещение будет возможно только с действующим сертификатом Covid-19. Это значит, что в этом году на фестиваль не смогут попасть дети до 12 лет.

Организаторы LAMPA приглашают всех участвовать в фестивале и дистанционно. Следить за мероприятиями можно будет где угодно, ведь большая часть дискуссий будут доступны бесплатно в прямом эфире на сайте фестиваля. Кроме того, по всей Латвии в библиотеках, домах культуры, молодёжных центрах и кафе будут организованы места совместного просмотра.

Подробную информацию о фестивале, список мест совместного просмотра и программу можно будет найти на сайте LAMPA.