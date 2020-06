Как супергерои. Комики из Riga Stand Up дадут живой концерт drive-in на автостоянке Arena Riga

11 июня в 20.00 резиденты крупнейшего объединения русскоязычных комиков в Прибалтике впервые выйдут из подполья онлайна и дадут живой концерт тоже в новом посткоронавирусном формате. На автостоянке Arena Riga выступят Артур Крахмалёв, Денис Иванов, Антон Герасимов и Александр Марголин. Зрители приветствуются.

Чрезвычайная ситуация и карантин наложили свой отпечаток и на юмористическую сцену. Какое-то время комики были вынуждены общаться со своими зрителями исключительно в интернете, в формате стримов и онлайн-концертов. Но настала пора вдохнуть в юмор свежего воздуха. "Если за четыре года мы из никому не известных бывших КВН-щиков, офисных работников и официантов превратились в парней, которые выходят на сцену вместе с Ильей Соболевым, Славой Комиссаренко и Нурланом Сабуровым, то есть ли в этом деле вообще что-то невозможное? Уверен, рост рижского stand up продолжится и в новых формах", - говорит лидер объединения Антон Герасимов.

Крупнейшее объединение русскоязычных комиков в Прибалтике Riga Stand Up было создано в 2016 году бывшими участниками команды КВН "Рижские готы", игравшей в Высшей Лиге КВН – Антоном Герасимовым и Александром Марголиным. Путь в телевизионный КВН был долог и тернист. Как утверждают юмористы, поначалу команда собиралась писать шутки и репетировать в гараже у одного из участников.

Добившись определённых успехов в КВН, Антон и Александр не захотели расставаться с юмором и в 2016 году занялись набиравшим популярность в СНГ направлением Stand Up. В то время в Латвии не существовало организованного русскоязычного Stand Up сообщества - решили создать его. Поначалу на концерты приглашали выступать опытных комиков из России, Украины, Беларуси и других стран, которых разбавляли молодыми местными юмористами. Набравшись опыта, резиденты Riga Stand Up стали регулярно давать и самостоятельные концерты. Вырос уровень шуток, ушла "дрожь в коленках".

Сейчас команда рижских комиков регулярно проводит два открытых микрофона в неделю, а также около 4-5 платных концертов в месяц, включая гостевые выступления в Литве, Эстонии, России, Шотландии... Самыми ответственными выступлениями сами юмористы считают так называемый разогрев на концертах больших звёзд Stand Up комедии – Славы Комиссаренко, Вани Усовича, Ивана Абрамова, Нурлана Сабурова и многих других. Нередко на таком мероприятии приходится выступать для несколькими тысячами зрителей - нельзя ударить в грязь лицом перед именитым гостем, который тебе доверяет.

О себе комики говорят, что они чем-то похожи на супергероев из комиксов. Днём это самые обычные люди – копирайтер, переводчик, IT-специалист, менеджер… Вечером они выходят на сцены баров в совсем другом обличии, чтобы в очередной раз дать бой накопившейся за день скуке и унынию. Именно в разноплановости участников и заключается главное преимущество Stand Up комедии – каждый зритель видит на сцене что-то близкое лично ему, а может и сам захочет выступить.

Пока Stand Up в Латвии это ещё не огромная индустрия, как, например, в США, но уже довольно заметное общественное движение. Помимо русского стендапа, в Риге действует и латышское объединение Comedy Latvia, а также команда "Sieviešu Stendaps" и несколько англоязычных комиков. Что интересно, никаких противостояний или конкуренции между объединениями нет – все ходят друг к другу "в гости" и свободно выступают на любом мероприятии, не возводя между собой языковых, половых или идеологических барьеров. Всё-таки язык юмора по своему универсален.

Подробная информация о мероприятии "Stand Up Drive-in" – здесь.