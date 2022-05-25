Канадские циркачи Machine de Cirque везут в Ригу "Призрачный свет"

Рижский цирк привозит в Латвию всемирно известное цирковое объединение Machine de Cirque (Канада), которое на этот раз посетит Ригу с представлением "Призрачный свет"(Ghost Light). Цирковое шоу можно будет посмотреть 5 и 6 июня, в 19:00, в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.

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Представление строится на историях о привидениях и повествует о силе дружбы, победе света над тьмой. Это шоу для зрителей любого возраста – по всему мире оно получило признание и как представление для всей семьи, и как постановка для цирковых и театральных фестивалей.

В основе представления "Ghost Light" – популярная в англоязычной культуре легенда о театральных призраках, которые выходят на сцену в тот момент, когда работники театра, оперы и цирка отправляются домой, оставляя в зале лишь дежурный свет, прозванный на английском языке "призрачным светом" . Это постановка о закономерностях мироздания – о том, что за мигом беспечной свободы в полете следует неизбежное падение – и наоборот.

В представлении участвуют два артиста объединения – Максим Лорен и Уго Дарио, которые выступают акробатическим дуэтом уже почти 15 лет. Вдвоем они установили рекорд Гиннеса – сделали наибольшее число возвратных сальто подряд на подкидных досках.

Объединение Machine de Cirque основано в 2013 году в Квебеке. Уже первое, одноименное представление артистов – Machine de Cirque – завоевало мировое признание, как среди зрителей, так и у критиков. Эта постановка была показана более 700 раз в Европе, Азии

и Северной Америке, в общей сложности ее посмотрело более 300 000 зрителей, в том числе, и в конце 2019 года рижская публика, которая аплодировала стоя после этого яркого и полного юмора представления.

На данный момент объединение предлагает зрителям семь разных постановок. Больше информации о предстоящем спектакле и билеты – здесь .

Творческий директор Рижского цирка Мартиньш Киберс уверен, что "Ghost Light" станет для рижской публики важным и захватывающим приключением: "Мое знакомство с Machine de Cirque началось в 2015 году, когда я увидел их на цирковом фестивале в Монреале. Прошли

годы, прежде чем удалось привезти в Ригу их предыдущую постановку, которая вызвала у многих зрителей очень яркие и позитивные эмоции. У меня была возможность посмотреть "Ghost Light" на брюссельском цирковом фестивале "Up!", и я могу поручиться, что триумф

Machine de Cirque продолжается – это представление является еще одним примером богатой творческой фантазии и удивительных артистических способностей авторов".

На ближайшее время запланировано еще несколько мероприятий Рижского цирка. В городской среде Риги по-прежнему можно бесплатно посмотреть мультимедийное представление Рижского цирка "Цирк в городе", созданное в виде игры на ориентирование по QR-кодам, в ходе которой можно освоить цирковые трюки, посмотреть представления артистов и узнать интересные факты из истории цирка и города. Отправная точка этого виртуального представления размещена на улице Меркеля, 4, на строительных ограждениях перед историческим зданием цирка. Представление будет доступно до августа этого года.

В свою очередь, с 17 до 21 августа на улицах и культурных площадках Риги пройдет фестиваль современного цирка и уличного искусства "Re Rīga!"