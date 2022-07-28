Караоке с Паулсом и мыльные пузыри: большая летняя программа мероприятий в Риге

В конце этой недели рижан и гостей города приглашают на бесплатные культурные мероприятия, которые состоятся на празднике района Болдерая и в четырех городских парках – Верманском саду, саду Виестура, поместье Мазюмправа (Кенгарагс) и парке Нордекю (Ильгюциемс). Обещаны концерты, творческие мастерские, литературные чтения, дискуссии и образовательные мероприятия; также можно будет поиграть в игры, выдувать мыльные пузыри и посмотреть спектакли.

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Праздник в окрестностях Болдераи



30 июля все желающие приглашаются на различные мероприятия и концерты в окрестностях Болдераи. В первой половине дня на улице Стурманю семьи с детьми будет ждать театрализованное представление и дискотека, а также разнообразные творческие занятия, мастер-классы, игры и пленэры, а во второй половине дня на сцене выступят популярные музыканты.

В 12.00 Dirty Deal Teatro приглашает на спектакль для детей "Как загорелось солнышко". После этого на площади у сцены состоится двухчасовая дискотека для детей и родителей с Эрикой Балодe, появятся гигантские куклы и пройдет шоу мыльных пузырей.

В 15.00 на площади возле сцены и на территории улицы Стурманю пройдут выступления уличных музыкантов и различные концерты таких музыкантов, как Диана Пирагс, группы Le Petit Paris, Jakob Noiman Festival Band, Ивара Петерсонса и Mariachi Baltica.

Во время празднования c 29 до 31 июля на улице Стурманю (на участке от улицы Гобас до улицы Бружу) движение транспорта будет перекрыто. Кроме этого, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Выходные в поместье Мазюмправа



С 28 июля на территории поместья Мазюмправа (Кенгарагс) ожидаются различные семейные занятия и обширная культурная программа: даже самые маленькие смогут поучаствовать в познавательных и увлекательных мастер-классах – надувать мыльные пузыри, строить замки из песка и играть в различные игры.

Аналогичные мероприятия ожидаются в поместье днем ​​позже - 29 июля, когда гостей ждет "Музыкально-образовательная пятница": зрители смогут увидеть классику латышского театра - юмористический спектакль "Краткий путеводитель по любви". Перед представлением можно будет осмотреть мельничный корпус усадьбы, послушать рассказ об истории здания и поместья, задать вопросы.

В воскресенье, 30 июля, мероприятия, организованные для посетителей усадьбы на берегу реки, позволят вернуться в древние времена и понять, как Даугава формировала окружающую среду и повседневную жизнь рижан, узнать как делались плоты. Самые маленькие смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, а взрослые - испытать себя в крупноформатной игре по строительству и изучению истории Риги.

Концерт в Верманском парке



28 июля в 20.00 на сцене Верманского сада с концертной программой "Arrivederci Roma" выступит Tenor Trio. Под этим названием известны солисты ЛНОБ Раймонд Браманис, Михаил Чульпаев и Юрис Визбулис. В программу концерта артисты включили популярную оперную музыку в аранжировке Андрея Пушкарева в различных музыкальных стилях - от классики до джаза.



"Быстрое свидание" и рынок в саду Виестура



30 июля в 11.00 в парке состоится "Быстрое свидание" для соседей. На этом мероприятии постоянные жители района и гости смогут посидеть за одним столом в течение 15 минут, чтобы обсудить, как они могут помочь друг другу в случае необходимости. Также в этот день будет организован свободный бартерный рынок.



Выходные в парке Нордекю



Культурная программа в парке Нордекю в субботу и воскресенье будет посвящена творческому Ильгюциемсу. 30 июля в летней оранжерее состоятся беседы о профессиональном искусстве и мастер-классы с участием художников, а 31 июля свободная сцена будет передана различным самодеятельным коллективам культурного центра Iļguciems. Вечером жители района смогут сами выразить себя в исполнении караоке песен Раймонда Паулса.

В августе мероприятия также пройдут в других микрорайонах столицы. Подробная программа находится здесь.