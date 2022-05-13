В Европе этим летом пройдет множество фестивалей, которые вызовут большой интерес у всех, кто соскучился по открытому миру. Предлагаем вам подборку летних фестивалей, заслуживающих самого пристального внимания.
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- 1. We Love Green 2022. Музыка и забота об окружающей среде
- 2. Festival de Marseille. Самовыражение через движение
- 3. B-Sides Festival 2022. Для фанатов британской даб-сцены
- 4. Фестиваль вин в Бордо. Возвращение к истокам
- 5. Craft Beer Helsinki. Рай для любителей крафта
- 6. Mérida. Международный фестиваль классического театра
- 7. Dokufest. Балканский фестиваль документального и короткометражного кино
- 8. Flow Festival 2022. Из локального события в крупный музфест
- 9. Green Man Festival 2022. Эклектичный лайнап и палаточный городок
- 10. Copenhagen Cooking. Фестиваль еды в Копенгагене.
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IN THE SOLITUDE OF COTTON FIELDS
Summertime — приглашает Инесса Галанте
Festivāls Bauska TASTE 2022
ОРФЕЙ Чулпан Хаматова и Александр Болдачев
CHRIS NORMAN & BAND KONCERTS
ĢIMENES DIENAS KONCERTS
Katrīnas Krojas koncerts klavierēm JĀNIM DŪMIŅAM 100
LOTE DODAS EKSPEDĪCIJĀ
Normunds Jakušonoks / Krogus mūzika un garša
PRIME ORCHESTRA (Ukraina) koncerts
RAIMONS PAULS UN LATVIJAS RADIO BIGBENDS. ATKALSATIKŠANĀS LIEPĀJĀ
SKYFORGER. Alternatīvās mūzikas cikla CEĻABIEDRI sezonas noslēguma koncerts RUDENS CEĻŠ
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