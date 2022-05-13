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We Love Green 2022. Музыка и забота об окружающей среде
We Love Green
Foto: We Love Green

В Европе этим летом пройдет множество фестивалей, которые вызовут большой интерес у всех, кто соскучился по открытому миру. Предлагаем вам подборку летних фестивалей, заслуживающих самого пристального внимания.

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We Love Green 2022. Музыка и забота об окружающей среде
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