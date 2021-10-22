Кинофестиваль на диване, концерты и виртуальный тур в Ватикан: чем заняться дома в локдауне

Чрезвычайная ситуация, локдаун и растущая заболеваемость Covid-19 вносят свои коррективы в культурную жизнь. Однако это не значит, что дома будет нечем заняться. Мероприятия переходят в режим онлайн и, несмотря на объявленное "домоседство", можно будет посмотреть фестивальное кино, увидеть выставку японского искусства, послушать лекции и даже посетить Ватикан.

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Международный кинофестиваль Rīga IFF





До 24 октября восьмой международный кинофестиваль Rīga IFF приглашает зрителей по всей Латвии посмотреть более 100 фильмов в рамках пяти конкурсных программ. Большую часть программы можно будет увидеть онлайн из любой точки страны.

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Кино в Splendid Palace

Foto: Publicitātes foto

Кинотеатр Splendid Palace подготовил подборку фильмов, которые за отдельную плату можно посмотреть онлайн с субтитрами на русском и латышском языках.

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Лекция о латвийских женщинах-путешественницах "От Кавказа до Азии"

В субботу вы можете поучаствовать в бесплатной онлайн лекции о женщинах-путешественницах, истории которых описаны в старых изданиях. Их поездки охватывают не только Российскую Империю и Западную Европу, но также Египет и Азию. Как путешествия латвийских женщин были возможны на пересечении XIX и XX-го веков? Узнайте это из их биографий вместе с историком Зитой Карклой. Лекция пройдет в платформе Zoom. Для участия требуется предварительная регистрация по электронной почте: izglitiba@rundale.net.

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Выставка японского искусства

Выставка, посвященная творчеству одного из самых плодовитых художников Японии, Анно Мицумаса. Экспозиция великолепно оформлена для онлайн-просмотра и содержит массу полезной информации. Тур прекрасно адаптирован для просмотра онлайн.

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Путешествие в Ватикан: Собор Святого Петра

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В период локдауна можно совершить и более далекие путешествия отправившись на экскурсию по одной из мировых достопримечательностей. Виртуальная экскурсия по собору св. Петра в Ватикане — хороший способ увидеть крупнейшую историческую христианскую церковь в мире.

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Моцарт и Гайдн от Берлинской филармонии



Любителей классической музыки 23 октября порадует концерт Берлинской филармонии. Под управлением Адама Фишера оркестр исполнит 33-ю симфонию Моцарта и 103-ю симфонию Гайдна.

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Концерт Соноры Вайце



Сонора Вайце в этом концертном сезоне посвятила большую часть своего времени моноопере. На платформе LMT Straume можно найти ее концерт в Елгавском замке. В сопровождении пианиста Мартиньша Зилберта вокалистка исполняет самые яркие арии Пуччини, Россини, Верди, Генделя и других композиторов.

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Маэстро и Маргарита Баланас





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Недавно в концертном зале Lielais Dzintars состоялся концерт Лиепайского симфонического оркестра под управлением маэстро Андриса Вейсманиса, на котором прозвучала музыка Баха, Шуберта и Крафта. Вместе с оркестром на сцене выступала виолончелистка Маргарита Баланас. Теперь любители классической музыки могут посмотреть этот концерт онлайн.

Джаз от пианиста Роберто Фонсеки



Роберто Фонсека — яркий представитель кубинской музыки, который не боится смешивать джаз, фанк, босанову, сальсу, мамбу, румбу, фламенко, хип-хоп и другие жанры. Если вы пропустили концерт кубинского пианиста Роберто Фонсеки в Риге, можете посмотреть другое его выступление этого года онлайн.

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Мюзикл для детей "Кошкин дом"



В исполнении Российской государственной филармонии для детей и молодежи можно посмотреть мюзикл "Кошкин дом" по мотивам сказки Самуила Маршака. Это простая и трогательная история о добре и зле, героями которой стали избалованная Кошка и ее гости — льстивые, самодовольные Коза и Козел, Свинья и Петух, а также не допущенные на праздник маленькие бездомные Котята.

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