Кинопремьеры недели: злые и красивые; смешно о советском кино; идиотская молитва

Несмотря на пандемию, а иногда благодаря ей, кинотеатры продолжают радовать зрителей киноновинками и ретроспективами на большом экране. Есть возможности для бесплатного посещения кино с выполнением всех мер безопасности. А именно: не больше 300 человек в закрытом помещении, в расстоянием 2 метра между каждой парой и в масках, которые во время мероприятия снимать уже нельзя.

31 октября Министерство благосостояния приглашает желающих (необходима предварительная регистрация на фейсбуке!!!) посетить бесплатно фильмы, мультфильмы и лекции психологов в Splendid Palace во время кинодня "Вход разрешен".

10.00 — анимационный фильм "Головоломка" (2015)

12.00 — анимационный фильм "В поисках Немо" (2017)

14.00 — общение с детским психиатром Никитой Безбородовым.

14.30 — фильм "Прерванная жизнь" (1999)

17.00 – общение с психиатром Ингой Зарде

17.30 — фильм "Меланхолия" Ларса фон Триера (2011)

"Кино и мы" (Kino un mēs). К 80-летию Рижской киностудии



Три самых известных латвийских актера (Андрис Кейшс, Янис Скутелис и Эгонс Домбровскис) — исследуют три фильма из советской классики Рижской киностудии: "Соната над озером" Гунара Цилинскиса и Вариса Браслы, "Времена землемеров" Волдемара Пуце и "Двойной капкан" Алоиза Бренча. Представляют и разыгрывают, как бы они себя чувствовали, если бы работали в кино тогда. Получилось очень смешно и трогательно.

Для усложнения задачи полуторачасовой фильм снят в помещениях Рижской киностудии одним сплошным кадром. Было сделано шесть дублей, в прокат пойдет четвертая попытка. Съемки проходили этим летом. За счет авторов. Как рассказал соавтор картины Матисс Кажа, "если бы не пандемия, собрать на такой проект звезд первой величины было бы практически нереально, настолько они все время заняты".

Фильм заканчивается ностальгическим монологом Андриса Кейша о Рижской киностудии: "...Мне повезло пережить период расцвета Рижской киностудии, когда одновременно снималось 5-6 художественных и несколько документальных фильмов. Выходили бесчисленные журналы о фильмах, еженедельные премьеры в большом зале, в коридорах худсовета пахло кофе, лигнином и смесью для натирания паркета. В коллекторах павильона стояла старая кучерская повозка, ветряная машина и два больших световых стенда. Во дворе - разные исторические авто, лошади, трамваи. Был ангар старинной и редкой мебели. Весной сад киностудии был белоснежным от яблоневого цвета, а осенью ветви деревьев пригибались к земле под тяжестью яблок. Страна грез и счастливых фантазий".

"Злые и красивые" (The Bad and the Beautiful). К 100-летию Хельмута Ньютона



Картина названа в честь знаменитой мелодрамы американского режиссера Винсента Миннелли (1952), в которой зрителям предлагалось заглянуть за кулисы Голливуда. Документальный фильм о легендарном немецком и австралийском фэшн-фотографе Хельмуте Ньютоне режиссер Геро фон Бём отражает закулисную жизнь мира моды, мира "красивых и богатых", каким запечатлел его Хельмут Ньютон. Мировая премьера картины состоялась летом на Потсдамской площади в Берлине.

"Idiot Prayer - Nick Cave Alone at Alexandra Palace"Под впечатлением от изоляции



Записанный в июне 2020 фильм-концерт, в котором Ник Кейв в полном одиночестве исполняет на фортепиано свои песни от ранних Bad Seeds и Grinderman до самого последнего альбома Nick Cave & the Bad Seeds - Ghosteen. В фильме также прозвучат песни "Into My Arms", "The Mercy Seat", "Higgs Boson Blues" and "Girl In Amber".

Изначально концерт задумывался как онлайн-мероприятие во время, когда Великобритания медленно выходила из локдауна, вызванного первой волной пандемии. Выступление Ника Кейва вдохновлено изоляцией, царившей несколько месяцев, а "Idiot Prayer" - это сувенир из странного и неопределенного периода нашей истории. Теперь у фанатов певца появилась возможность увидеть расширенную версию фильма в кинотеатрах.

Фильм снят оператором Робби Райаном ("Фаворитка", "Брачная история", "Американская милашка"), удостоенным за свою работу многих наград, в Западном зале лондонского концертного холла Alexandra Palace.

"Любовь без размера". Просто посмеяться

Талантливая бэк-вокалистка (Светлана Ходченкова) выступает с группой в самых популярных клубах страны. Потрясающие костюмы, красивые ноги, замечательный голос, талант – у нее есть все, чтобы радовать зрителей. Для идеальной внешности ей не хватает лишь одного – большой груди.

Проклятый недостаток обходится Марии слишком дорого – она вынуждена оставить любимую работу, мечты о карьере разбиваются вдребезги. Единственная возможность вернуться – увеличение груди. Цена вопроса - 500 тысяч! Мария вспоминает о своих должниках, среди которых ее старый добрый друг, продюсер Саша. Он давно все растратил, но на далеком курорте у его тети есть ресторанный бизнес. Путешествие к далекому Эльбрусу становится веселым приключением, а неожиданная встреча Марии с бывшим парнем – врачом Алексеем - смешивает девушке все карты. Карьера или любовь без размера?