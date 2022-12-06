Кинотеатр Kino Bize отметит 10-летие ретроспективой фильмов Педро Альмодовара

С 7 по 14 декабря по случаю празднования десятилетнего юбилея в кинотеатре Kino Bize представит четыре фильма титулованного испанского режиссера Педро Альмодовара, снятые с конца 80-х до начала XXI века. Восемь показов будут дополнены короткими лекциями, беседами, викторинами и танцами. Откроется юбилейный марафон 7 декабря в 20.00 творческая группа представит короткометражный фильм "81 метр" (2022), рассказывающий о возрождении сохранившихся в Латвии старых кинотеатров.

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Трагикомические любовные истории, динамичные телесные отношения, пронзительные признания и великолепный визуальный ряд — эти признаки характерны всем классическим картинам Педро Альмодовара. В своих фильмах режиссер не стеняется обнаженных тел, гневных страстей и глубокой остроты, зритель увидит захватывающие истории, сильных женщин и настоящие чувства.

Foto: Kadrs no filmas

7 декабря программу откроет фильм 1988 года "Женщины на грани нервного срыва", принесший режиссеру первую номинацию на "Оскар". Программа продолжается черной комедией "Свяжи меня! Развяжи меня!" (1989) с любимым давним соратником Альмодовара Антонио Бандерасом в главной роли.

Foto: Kadrs no filmas

Оскароносная драма "Все о моей матери" (1999) считается одним из лучших произведений Альмодовара всех времен, в которой автор мастерски обыгрывает общие мотивы в свойственной ему кинематографической эстетике. В фильме 2004 года "Плохое воспитание" испанский режиссер показывает взросление, дружбу, сексуальность и любовь в закрытой церковной среде.

Каждый фильм будет показан дважды (расписание — здесь) и каждый сеанс будет предваряться вступительной лекцией, беседой со зрителями и киновикториной.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами на латышском и английском языках.