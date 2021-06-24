Классика, лето и юбилей Латвии: стартовал бесплатный фестиваль латышского кино

Национальный киноцентр в четвертый раз проводит онлайн-фестиваль "Фильмы Латвии в мире" на сайте filmas.lv. С 21 по 27 июня любой желающий сможет бесплатно посмотреть не только классические летние фильмы, но и киноленты, созданные в честь столетия Латвии.

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Представитель Национального киноцентра Кристине Матиса, говорит, что традиция онлайн-фестивалей на портале filmas.lv зародилась летом 2019 года. Тогда никто и подумать не мог о том, что в стране будет чрезвычайная ситуация, а кинофестивалям по всему миру придется проводить показы онлайн. Продолжая мировую традицию в период пандемии, фестиваль предлагает посмотреть латвийские фильмы всем желающим.

В этот раз на фестивале, посвященном празднованию Лиго, состоится премьера отреставрированного классического фильма в честь юбилея кинорежиссера Гунара Пиесиса (1931–1996), которому 19 июня исполнилось бы 90 лет. Зрители смогут увидеть его последний художественный фильм "Maija un Paija" ("Майя и Пайя", 1990) по пьесе-сказке Анны Бригадере. К слову, в этому году отмечается круглый юбилей писательницы — в октябре исполняется 160 лет со дня ее рождения. Фильм о двух очень разных девушках, Майе и Пайе, сохранил основные символические принципы Бригадере — прилежание, честность и самоотверженность как главные добродетели, при этом интерес Гунара Пиесиса к фольклору, этнографии и истории культуры особенно украсил эту картину.

Foto: Kadrs no filmas "Maija un Paija"

Кроме того, в программе фестиваля представят отреставрированную версию смешной летней комедии положений "Kapteiņa Enriko pulkstenis" ("Часы капитана Энрико", 1967). Это первый совместный фильм режиссеров Яниса Стрейча и Эрика Лациса, благодаря которому они прославились, а главная роль озорного, но очень отзывчивого школьника Томиньша, принесла славу актеру Айвару Галвиньшу. В этой почти детективной истории важную роль играют коварные друзья Джек и Фрид, чьи роли исполнили актеры Эгон Майсакс и Леон Криванс. Впоследствии их комический дуэт стал очень популярен в кино.

Реставрацией обоих фильмов занималась студия "Lokomotīve" при поддержке Государственного фонда капитала культуры.

Специально для летнего фестиваля в Государственном архиве кино-, фото- и фоно-документов Латвии оцифрован музыкальный пляжный рассказ "Vajadzīga soliste" ("Нужна солистка", 1984) режиссера Геннадия Земеля. С годами кинолента приобретает очарование ретро-концерта, а яркие образы и мелодии Латвии 80-х годов несут в себе культурную и историческую ценность.

Foto: Kadrs no filmas "Vajadzīga soliste"

На фестивале, помимо классических кинолент, представлены два фильма к столетию Латвии, которые впервые можно будет посмотреть на портале filmas.lv. Полнометражный дебют режиссера Мадары Дишлер, художественный фильм "Paradīze '89" ("Рай '89", 2018), тоже рассказывает историю 80-х, но в совершенно ином ракурсе. Полуавтобиографическая история взросления разворачивается во время Атмоды. Летом в небольшом городке четыре молодые девушки сталкиваются с серьезными жизненными вопросами, а кульминацией истории становится акция Балтийский путь.

Анимационный фильм Эдмунда Янсонcа "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" ("Екаб, Мимми и говорящие собаки", 2019) — это современная приключенческая история о том, как смелость помогает повлиять на события в обществе. Самыми энергичными защитниками своего района являются дети, среди которых мудрый Екаб и его племянница, патриотка Маскачки Мимми. Вместе с группой говорящих собак и их лидером Босcом, которого озвучил Андрис Кейшс, дети придумывают необычный способ спасти свой район от скучных супермаркетов и небоскребов.

Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно не только на компьютере, но и на мобильных устройствах с последними версиями операционных систем iOS и Android. Просмотр доступен в любой стране мира при наличии интернета.

Портал www.filmas.lv является крупнейшей базой данных в латвийской киноиндустрии. В каталоге доступна информация о более чем 2600 фильмах, снятых в Латвии с 1920 года.