Концерт Bon Iver перенесен в Зеленый театр Межапарка на лето 2021 года
Foto: Publicitātes foto

Концерт проекта музыканта Джастина Вернона Bon Iver, который должен был состояться 2 ноября в Arēna Rīga, перенесен на 18 августа следующего года и пройдет в Зеленом театре Межапарка.

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Все приобретенные билеты действительны для посещения в новую дату.

В 2007 году первый альбом Bon Iver под названием For Emma, Forever Ago произвел фурор среди критиков и слушателей. По легенде, Джастин Вернон создал его в затворничестве в охотничьем домике в Висконсине. Позднее пластинка вошла в число лучших альбомов 21 века.

Последующие релизы Bon Iver (2012) и 22, A Million (2016) также имели большой успех. В 2012 группа получила Grammy в категории “Лучший альтернативный альбом”.

В августе прошлого года после нескольких лет молчания Bon Iver выпустили долгожданный четвертый альбом i,i, получивший высокие оценки музыкальных изданий. Сам Вернон назвал пластинку своей наиболее органичной и зрелой работой.

Билеты на концерт поступят в предварительную продажу в 11 часов 23 января, с 11 часов 24 января их можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss.

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