Концерт Киркорова в Риге отменен, организаторы возвращают деньги
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Организаторы концертов Филиппа Киркорова в Риге и Таллине сообщили об отмене его выступлений. Причиной стал запрет на въезд артиста.

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"В связи с тем, что Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию, его концерт, запланированный на 27 мая 2022 года, отменяется", - сообщают организаторы.

Они также поблагодарили зрителей, которые два года терпеливо ждали концерта, несколько раз переносившегося из-за пандемийных ограничений.

"Несмотря на серьезные финансовые потери, мы выполняем свои обязательства перед зрителями и 27 мая открываем возврат денег за билеты", - говорится в заявлении организаторов.

Сообщается, что за электронные билеты, купленные на сайте www.bilesuserviss.lv, возврат денег на счет покупателя будет произведен автоматически. Тем, кто приобрел билеты в местах продаж, необходимо заполнить бланк.

Заявления на возврат принимаются до 27 июня 2022 года.

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