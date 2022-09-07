Концерт культовой группы Dead Can Dance в Риге отменен

Концерт культовой группы Dead Can Dance, запланированный на 31 октября в Arena Rīga, отменен, сообщается на сайте Biļešu serviss. В сообщении говорится, что весь европейский тур был отменен из-за болезни одного из участников группы.

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Уже сообщалось, что легендарный дуэт Dead Can Dance планировал посетить Латвию в рамках тура в поддержку своего последнего альбома "Dionysus".

Dead Can Dance оставили значительный след в развитии инди-музыки. Музыкальный коллектив, состоящий из солиста и мультиинстументалиста Брендана Перри и композитора-музыканта Лизы Джеррард был основан в Мельбурне в 1981 году, распадался в результате творческого конфликта, но затем вновь воссоединялся в 2005 и 2012 годах. Альбом-оратория "Dionysus" вышел в ноябре 2018 года. Он посвящен древнегреческому культу бога Диониса.