Концерт Måneskin переносится из Arēna Rīga в Межапарк. Что делать с билетами?

Концерт 18 мая итальянской рок-группы Måneskin переносится из Arēna Rīga на Большую эстраду Межапарка. Это позволит вместить значительно больше зрителей и обеспечить более масштабное шоу, чем планировалось.

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Тем, кто уже приобрел билеты, ничего дополнительно делать не нужно, так как они будут действительны и на новой площадке. Также в продажу в сети Biļešu serviss поступили дополнительные билеты на концерт.

Måneskin — первая итальянская группа, добившаяся такого всемирного признания. На стриминг-площадках их композиции прослушаны более 4 миллиардов раз, 3 полноформатных альбома разошлись общим тиражом более 40 миллионов, 13 синглов достигли вершин хит-парадов Италии и других стран Европы, получив 6 бриллиантовых, 133 платиновых и 34 золотых диска. В этом году Måneskin были номинированы на свою первую премию Grammy в категории "Лучший новый исполнитель".

Официально Måneskin основана в 2016 году. Их звучание сочетает рок, хип-хоп, регги, фанк и поп. Они начали музыкальную карьеру, играя на улицах Рима, пока в 2017 году не подали заявку на участие в шоу талантов "X Factor", где заняли 2-е место. В 2021 году Måneskin стали победителями фестиваля в Сан-Ремо - и представителями Италии на "Евровидении". Заняв 1 место на европейском песенном конкурсе, группа получила мировую популярность и аншлаги на концертных площадках многих стран.