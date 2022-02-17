Концерт Стинга в Риге перенесли с марта на сентябрь

Из-за действующих ограничений запланированный на 5 марта концерт Стинга в Arēnā Rīga перенесен на сентябрь этого года, сообщили организаторы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мероприятие состоится в Arēnā Rīga 24 сентября. Все уже приобретенные билеты действительны. В случае неясностей организаторы предлагают писать им на электронный адрес info@bdg.lv.

Концерт Стинга с программой My Songs переносится уже второй раз из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

В программу вошли песни с нового альбома Стинга The Bridge, записанного в период пандемии. По словам артиста, работа над пластинкой помогла сохранить ему стойкость в непростое время. Это размышление о личных потерях, изоляции, проблемах и социально-политической нестабильности.