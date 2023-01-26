Концерт у моря на рассвете, знаменитые виртуозы и многое другое: “Юрмальский фестиваль” объявил программу

С 15 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари" пройдет девятый "Юрмальский фестиваль", крупнейшее музыкальное событие лета, с десятью великолепными концертами, на которые соберутся превосходные латвийские и зарубежные музыканты. На концертах выступят всемирно известная скрипачка Байба Скриде, тенор Александр Антоненко, виолончелист Мэтью Барли, пианисты Осокины, аккордеонистка Ксения Сидорова, Юрмальский фестивальный оркестр и многие другие.

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Специальными гостями фестиваля станут звезды бродвейских мюзиклов из Лондона. Также прозвучат самые красивые оперные арии, состоится концертное исполнение оперы Зигмара Лиепиньша "Собор Парижской Богоматери" и концерт "Рожденные в Латвии" с участием известных и восходящих звезд.

Фестиваль уже традиционно начнется с концерта на рассвете 16 июля на пляже в Дзинтари с главной органисткой Эльбской филармонии Иветой Апкалне. Новинкой этого года также станет специальный "Ночной концерт", который состоится 15 июля в Малом зале концертного зала Дзинтари. Там выступят выдающийся пианист Рейнис Зариньш и британский виолончелист Мэтью Барли. На концерте будут исполнены пять сонат Бетховена для виолончели и фортепиано, которые охватывают все этапы творчества композитора.

Foto: Jānis Vecbrālis

16 июля скрипачка Байба Скриде, Латвийский национальный симфонический оркестр и дирижер Янис Лиепиньш выступят с концертом симфонической музыки. Байба Скриде – одна из самых известных скрипачек современности. Ее редкие выступления в Латвии – большое событие.

17 и 18 июля у зрителей будет уникальная возможность услышать культовое концертное исполнение оперы "Собор Парижской Богоматери" Зигмара Лиепиньша. В свое время это произведение стало символом латвийской оперной музыки, постановка которой имела большой успех в Латвийской национальной опере и была исполнена 96 раз.

19 июля аккордеонистка Ксения Сидорова выступит на Юрмальском фестивале вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и его главным дирижером Гунтисом Кузьма. Сидорову называют "первооткрывательницей" (New York Times) с "захватывающей дух виртуозностью" (The Observer). Она стала одной из самых выдающихся в мире аккордеонисток.

20 июля в рамках фестиваля состоится концерт "Рожденные в Латвии", ставший традицией Юрмальского фестиваля. На концерте на одной сцене встретятся музыканты разных поколений. Среди артистов будут тенор Александр Антоненко, скрипачка Байба Скриде, аккордеонистка Ксения Сидорова, а также талантливые молодые музыканты. Юрмальским фестивальным оркестром будет управлять главный дирижер Берлинской комической оперы Айнарс Рубикис.

Foto: Phil Tragen

21 июля на фестивале ожидается концерт фортепианной музыки с участием выдающихся пианистов династии Осокиных. Союз трех Осокиных – двух сыновей и отца – стал брендом фортепианного искусства как в Латвии, так и за рубежом. Фортепианная игра Андрея и Георгия Осокиных получила признание на международной арене, а их отец Сергей является одним из самых уважаемых музыкантов в Латвии.

22 июля, с золотой подборкой бродвейских мюзиклов, фестиваль посетят выдающиеся звезды британской эстрады, всемирно известные поющие актеры, выступавшие в Королевском Альберт-Холле, лондонском Барбикане, Гластонбери и в театре Вест-Энда.

Foto: Jānis Vecbrālis

В конце фестиваля, 23 июля, состоится гала-концерт с самыми красивыми оперными ариями. На концерте выступит всемирно известный латышский тенор Александр Антоненко. За свою впечатляющую карьеру он выступал на сценах самых известных оперных театров мира и на концертах, исполняя ведущие роли.

Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze. До 31 января на билеты действует скидка 40%.