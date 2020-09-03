Концертный зал "Дзинтари" предлагает обменять билеты на отмененные мероприятия

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением весной этого года не состоялись три концерта цикла «Музыка выходного дня», которые были перенесены и состоятся осенью. Слушателям, которые приобрели билеты или абонементы на эти концерты, предлагается обменять их и посетить другие мероприятия.

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Из-за ограничений на собрания каждый концерт могут посетить 211 слушателей, поэтому вместо каждого несостоявшегося концерта пройдут два. Обмен билетов и абонементов можно произвести только в кассе концертного зала "Дзинтари" ежедневно с 10:00 до 17:30.

Количество обмениваемых билетов ограничено – 422 места (вместо прежних 500), и обмен билетов необходимо осуществить до 20 сентября этого года. Тем, кто не сможет обменять билеты, вернут деньги.

Концерт "Красивейшие оперные арии" перенесен с 22 марта на 14:00 и 17:00 27 сентября.

Концерт "Пьяццолла, Лацис, Танго" перенесен с 26 апреля на 14:00 и 17:00 25 октября.

Концерт "Испанская музыка и танцы" перенесен с 24 мая на 14:00 и 17:00 29 ноября.