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Foto: Publicitātes foto

22 августа в концертном зале "Дзинтари" пройдет экскурсия, во время которой посетители смогут попасть в помещения, обычно недоступные зрителям.

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Во время экскурсии, которую проведет эксперт по истории Юрмалы Ария Ванага, посетители узнают, кто из знаменитостей выступал в концертном зале, увидят гримерки артистов и комнату отдыха для самых больших звезд (первым ее гостем был Раймонд Паулс), смогут подняться на сцену Большого зала и запечатлеть себя на фото на память. Также в рамках экскурсии участников ждет рассказ и прогулка по отреставрированному Малому залу с уникальной акустикой.

Стоимость билета - 5 евро, детям до 7 лет - бесплатно.

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