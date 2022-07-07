Концерты в парках и праздники микрорайонов: в Риге стартует летняя культурная программа

На этой неделе в Риге начинается летняя культурная программа. Мероприятия и концерты ожидаются в Верманском саду и парке Виестурдарз, а также в микрорайоне Вецмилгравис, который откроет серию праздников микрорайонов Риги.

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7 июля в 18:00 в Верманском саду Илона Багеле и ведущие музыканты Латвийского национального оркестра оперы и балета выступят с концертом "Vasaras mūzikas krāsainās skaņu plates". Это первый из восьми концертов, которые будут проходить каждый четверг на парковой эстраде.

9 июля в 12:00 в саду Виестура откроется мастерская мебели под руководством архитектора Аустриса Майлишса, а в 17:00 пройдет беседа о рижских парках. В завершение вечера в парке выступит Иева Акуратере вместе с участниками своего музыкального проекта "Lidojošais paklājs". Культурная программа в Виестурдарзсе расписана до конца августа.

В течение двух месяцев различные мероприятия — дни настольных игр, концерты, цирковые занятия для семей с детьми, зеленая вечеринка, вечера рассказов, лекции — будут проходить также в парке Нордекю и в саду усадьбы Мазъюмправас.

9 июля Вецмилгравис откроет серию праздников микрорайонов Риги. В течение дня в парке у дворца культуры "Зиемельблазма" запланированы торжества, напоминающие о Вецмилгрависе как о старинном рыбацком поселке. В программе — выступление духового оркестра Fanfara, молодежного танцевального коллектива Bitīte, коллектива сениоров Ziemeļblāzma и танцевальных групп Auda и Pērkons. Cамых маленьких ждет спектакль "Kaķis mācās zivi ķert". Во второй половине дня выступят гурппы Sunny Groove Dixie и AfroAmbient, капелла Vilnis, а под занавес — легендарная группа Credo.

23 июля праздник микрорайона будет отмечаться в Агенскалнсе, 30 июля — в Болдерае, 6 августа — в Московском форштадте, а 20 августа — в Иманте, Плявниеках и Пурвциемсе.

За июльской и августовской программой культурных мероприятий в Риге можно следить в фейсбуке на страничке Rīgā notiek.