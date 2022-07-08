Коты-беженцы. Актеры стран Балтии прочтут детскую пьесу на украинском языке

В пятницу, 8 июля с 16.00 на YouTube KATLZ RIGA можно наблюдать премьеру видеоверсии читки пьесы Людмилs Тимошенко и Марины Смелянец "Коты-беженцы" на украинском языке. Это постановка для детей, главные герои которой – четыре очень разных кота, встретившихся в безопасном месте во время войны в Украине. История каждого из них – это история многих нынешних украинцев, вынужденно покинувших свою родину.

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История создания этого спектакля, заявленного как кототерапия для детей и взрослых, начинается в марте 2022 года, когда две женщины из Украины, Людмила Тимошенко и Марина Смелянец встретились в творческой резиденции в Германии, куда они были вынуждены уехать от войны. Путь у каждой был непростой и долгий. Каждая оставила близких дома, и везла с собой часть своей жизни в убежище.

Пьеса, которую они написали вместе, основана на их собственном опыте, опыте их детей, окружающих их людей, а также с большим вниманием к домашним питомцам, которое проявляют люди на этой войне. Это, наверное, первая война и первый поток беженцев в Европе, где вместе с людьми переселяются кошки, собаки, хомячки, игуаны.

Пьеса "Коты-беженцы" написана для детей, тех, кто остались дома, под налетами ракет, и тех, кто вместе с мамами разъехались по разным странам Европы. Эту пьесу стоит послушать и взрослым, потому что в настоящее время всех может накрыть отчаянием и ощущением беспомощности.

Foto: Pubicitātes foto

Латвийская продюсерская компания KATLZ решила записать версию читки этой пьесы, и пригласила в Ригу украинских актеров из стран Балтии: Виктор Марвин из Эстонии, где он живет и работает с 2015 года, Евгения Гладий из Литвы, где она больше десяти лет работает в Русском драматическом театре, Вишня Вишневая перебралась в Литву из Киева уже в апреле, также как и Кристина Киселевайте-Метерчук, и у каждого из них дома, в Украине, остались близкие и родные. Для этой пьесы реплики от автора записал артист Григорий Гладий, с 90-х живущий и работающий в Канаде, и одну, но самую важную реплику записала и прислала актриса Римма Зюбина из Киева.

Действующие лица:

Персик – рыженький котенок

Маруся – кошка-волонтерка

Буся – веселая кошка на инвалидной коляске

Микола – модный и нахальный породистый кот

Читают: Кристина Киселевайте-Метерчук, Евгения Гладий, Вишня Вишневая,

Виктор Марвин. Специальные гости: Григорий Гладий и Римма Зюбина. (Рига, Таллинн, Вильнюс, Киев, Монреаль)

Об авторах:

Людмила Тимошенко – кандидат психологических наук, доктор политологии, драматург, художница, сценарист и преподаватель. Родилась в Казахстане, окончила университет в Львове, долгое время занималась научной и преподавательской деятельностью. С 2013 года начала писать для кино и театра.

Марина Смелянец – родилась в Киеве, училась в Колледже театра и кино в Киеве, затем в Киевском Национальном Университете Театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, драматургия кино и телевидения, удостоена первой премии на международном литературном конкурсе "Коронация слова" за детскую пьесу "Країна серйозних" (2015), а также за пьесу "Собача будка" (2018). Работает как журналист, а также постоянно заместителем директора Центра искусств "Новый украинский театр".

Кристина Киселевайте-Метерчук - актриса, окончила Киевский Национальный Университет Театра, кино и телевидения в 2021 году, еще студенткой начала работать в Театре имени Леси Украинки. Весной 2022 года приехала в Литву.

Виктор Марвин - актер, окончил Киевский Национальный Университет Театра, кино и телевидения в 2012 году, учился также в Национальной академии управления в Киеве, в Baltic Film and Media School. Работал в Киеве в Новом драматическом театре на Печерске, а с 2015 года в Русском театре Эстонии, в Таллинне. Много снимается, работает в театре и кино как режиссер.

Евгения Гладий - актриса, училась на филолога в Киевском национальном университете имени Т. Шевченко, затем в Киевском Национальном Университете Театра, кино и телевидения, который закончила в 2007 году. Много снималась в кино в Украине, играла в Театре на Подоле, театре на Печерске. Сотрудничала с Театром.док в Москве. Живет в Литве более десяти лет, с 2012 года по приглашению режиссера Йонаса Вайткуса начала работать в Русском драматическом театре Литвы, а с 2014 года вошла в труппу театра.

Вишня Вишневая - актриса, детский педагог, психолог, преподаватель актерского мастерства, закончила Киевский Национальный Университет Театра, кино и телевидения в 2007 году, начала работу в Центре современного искусства "ДАХ", затем были театры "Молодый театр", Театр Золотые Ворота, постоянно снимается в кино. Весной 2022 года приехала с маленькой дочерью в Литву.

Григорий Гладий - актер, преподаватель, закончил Киевский Национальный Университет Театра, кино и телевидения в 1976 году, работал в театре имени Ивана Франко, Молодежном театре Киева, работал в Литве, учился режиссуре в ГИТИСе у Анатолия Васильева, несколько лет был актером театра "Школа драматического искусства", участвовал в европейских театральных фестивалях, играл и ставил спектакли в Европе, с 1994 года живет и работает в Канаде, играет в театре и кино, ставить спектакли и преподает.

Римма Зюбина – украинская актриса, живет и работает в Киеве, в настоящее время продолжает играть свои спектакли в Театре имени Леси Украинки. Звезда украинского телевидения, много работает в Ужгороде, одна из самых активных волонтеров в области культуры.

Запись осуществлена при поддержке Академии культуры Латвии и Национальной школы кино, при участии:

Анны Коноваловой, студентки 1-го курса аудиовизуального искусства

Айварса Шайцанса, студента 1-го курса аудиовизуального искусства

Эмилии Каретниковой, студентки 3-го курса аудиовизуального искусства кинорежиссуры

А также Талиса Таливалдиса Аболиньша, звукорежиссера, и Байбы Грина, гримера

Проект поддержан Rixwell Old Riga Palace Hotel

Монтаж – Максим Шестериков и Оливер Тарвидс.

Продюсер проекта Евгения Шерменева.