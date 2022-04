2 июля 2022 года на границе Литвы и Латвии, в Биржайском районе на полуострове озера Килучи пройдет концерт Криса Нормана.

На разогреве выступят: литовская рок-группа BIX, трио виолончелистов из Латвии Melo M, рэпер Ironvytas, DJ Jovani, участник "Голоса Литвы" Игорь Ярмоленко и рэпер Julian Verdee.

Крис Норман - британский певец и гитарист классического состава группы "Smokie", композитор и мультиинструменталист, а в настоящее время — сольный артист. После начала сольной карьеры в 1986 году Норман выпустил более 50 синглов и более 30 альбомов (9 из них в составе "Smokie" и 25 сольных). По всему миру было продано более 30 миллионов пластинок.

В ближайшее время Крис Норман отправляется в концертный тур по Германии и этим летом даст концерт в Литве. На концерте прозвучат хиты Living Next Door to Alice, Midnight Lady, Needles and Pins, Mexican Girl, Oh Carol, I'll Meet You at Midnight и другие известные композиции.

Билеты на концерт можно купить в кассах Biļešu Paradīze.