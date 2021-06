Куда пойдем? В Риге открылись галереи и музеи

После долго локдауна правительство наконец разрешило открыть для посетителей библиотеки, музеи и связанные с ними художественные и исторические объекты. Портал DELFI изучил выставочную афишу столицы.

Национальный художественный музей





Foto: Renārs Derrings

Дата открытия: 4 июня 2021 года.

В большом зале Национального художественного музея до 8 августа можно посмотреть седьмую по счету выставку номинантов на премию Пурвитиса. Выставка "Премия Пурвитиса 2021" представляет собой коллекцию картин, инсталляций, фарфора и видеоарта, созданную восемью художниками и коллективами авторов, номинированными независимыми экспертами на премию за выдающиеся достижения в области визуального искусства в 2019 и 2020 году. В выставке приняли участие Скуя Брейден, Валдис Целмс, Криста и Касинис Дзудзило, Иева Крауле-Куна и Элина Витола, Раса и Райтис Шмит, Айя Зариня, Аманда Зиемеле.

До 9 июня у всех желающих есть возможность проголосовать за своего фаворита среди восьми финалистов на портале "DELFI". Победитель голосования зрительских симпатий, а также лауреат премии будет объявлен 11 июня во время прямой трансляции церемонии вручения награды.

С 4 июня по 19 сентября вниманию посетителей представлена выставка живописи "Ты пишешь картины так же хорошо, как мужчина! Искусство Дайны Дагнии в контексте феминизма". Латышская художница Дайна Дагния большую часть жизни прожила в изгнании — в Германии в лагерях для беженцев и в США. В 2001 году она вернулась в Латвию. Эпоха глобальных перемен и череда социальных революций, вызванных движением за права человека, антивоенными протестами, экологическим пробуждением и второй волной феминизма, оставили заметный след на тематике живописи Дайны Дагнии.

Выставка "Мне мир казался слишком тесным...", посвященная путешествиям Густава Шкильтерса в начале XX века будет открыта до 29 августа. Густав Шкильтерс (1874–1954) - первый латвийский профессиональный скульптор. Его по праву можно считать одним из ведущих мастеров латвийского модерна.

Выставку Иевы Эпнер "Цирк под куполом" можно увидеть в купольном зале главного здания Латвийского национального художественного музея до 1 августа. Иева Эпнере — лауреат Премии Пурвитиса в 2019 году. Ее выставка "Цирк под куполом" основана на фотографиях Рижского цирка, сделанных с 2004 по 2008 год.

Музей "Рижская биржа"

Дата открытия: 4 июня 2021 года.

Международная художественная выставка "Голос стекла. Сотрудничество" будет открыта для посетителей до 1 августа. На выставке представлены работы 12 всемирно известных художников по стеклу из США, Японии, Индии, Китая, Южной Кореи, Швеции, Эстонии, Литвы и Латвии.

В рамках постоянной экспозиции до 29 августа будет открыта выставка "Истории азиатского искусства: японские керамические парные вазы сацума".

Музей декоративного искусства и дизайна

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Дата открытия: 5 июня 2021 года.

Масштабная выставка "Стиль Мадерниека" будет открыта до 18 июля. Выставка приуроченна к 150-летнему юбилею основоположника латышского прикладного искусства и дизайна Юлия Мадерниека.

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой

Дата открытия: 4 июня 2021 года. Требуется предварительная запись по телефону 67288800 или по электронной почте: sbm@lnmm.lv

В музее Романа Суты и Александры Бельцовой проходит выставка "Арлекин и Пьеро. Вечный праздник". На выставке представлены персонажи комедии дель арте в творчестве латышских модернистов, фотографии и материалы о карнавалах, организованные латвийскими художниками, а также фотографии и костюмы из коллекции Александра Васильева.

Латвийский центр современного искусства

Дата открытия: 3 июня 2021 года. Арт-парк доступен для посетителей бесплатно и работает три дня в неделю: по четвергам и пятницам с 14:00 до 20:00, а по субботам с 12:00 до 20:00.

Чтобы актуализировать необходимость появления в Латвии Музея современного искусства и познакомить публику с важным сегментом латвийского современного искусства, 3 июня на территории бывшей текстильной фабрики открылся арт-парк "Мобильный музей. Следующий сезон". На выставке представлены работы Айгара Бикше, Эрика Божиса, Эвелины Дейчмане-Виды, Ивара Друлле, Рейниса и Кристы Дзудзило и других художников. Масштабную художественную выставку в музее без стен и под открытым небом можно посетить индивидуально, следуя цифровому путеводителю и аудиогиду.

Рижский музей фарфора

Дата открытия: 4 июня 2021 года.

В Рижском музее фарфора открыта выставка "Тестируя современность", на которой представлены фарфоровые произведения современных авторов из коллекции музея. Также до 20 июня в окнах музея можно посмотреть выставку Дайги Крузе "Путешествие мазков", на которой представлены расписные фарфоровые вазы, изготовленные в ноябре 2019 года во время пребывания в Китае в творческой мастерской фарфорового завода Jingdezden Long Xiang Ceramics.

Выставочный зал Rīgas mākslas telpa

Дата открытия: 5 июня 2021 года.

С 5 июня по 25 июля открыт выставочный зал Rīgas mākslas telpa, где можно посмотреть выставку коллекции Даугавпилсского арт-центра Марка Ротко "GEO". На выставке представлены работы зарубежных художников из Европы и Америки.

Арт-центр Zuzeum

Foto: DELFI

Дата открытия: 5 июня 2021 года.

В субботу, 5 июня, арт-центр "Zuzeum" открыл свои двери и приглашает на новую выставку "Плащ и кинжал. Воображаемые времена Индии". На выставке можно познакомиться с разнообразием видов и обстоятельств создания произведений в современном и актуальном искусстве Индии через живопись, графику и скульптуру из коллекции Зузансов.

Союз художников Латвии

Дата открытия: 7 июня 2021 года.

Галерея Союза художников Латвии открыта с 7 июня. В галерее можно посмотреть выставку "Долгая дорога", посвященную 80-летию Союза художников Латвии. На выставке представлены работы Ояра Петерсона, Эрика Гулбе (1916-2003), Инты Целмини, Герберта Силиня (1926-2001) и других художников. Персональная выставка Ливы Блюмфельде "Лодка. В поисках содержания истины" также открыта с 7 июня.

Digital Art House

Foto: Publicitātes foto





Дата открытия: 9 июня 2021 года.

С 9 июня откроется Digital Art House — крупнейший центр цифрового искусства в странах Балтии. Digital Art House предлагает посетителям приватные сеансы, на которых можно посмотреть выставку работ Густава Климта, Сикстинскую капеллу Микеланджело, ожившие картины Иеронима Босха, познакомиться с искусством великих модернистов от Моне до Кандинского, а также посмотреть мультимедийное шоу о Ван Гоге, основанное на

письмах, которые художник адресовал своему брату Тео.

Музей истории медицины им. П. Страдыня

Foto: F64

Дата открытия: 15 июня 2021 года.

Рижский музей истории медицины откроется для посетителей с 15 июня. Помимо постоянной экспозиции посетители смогут посмотреть выставку "Музей. Анализ крови. №1: Катрина Нейбурга и Янис Новикс". Работы художников Катрины Нейбурги и Яниса Новикса были созданы при изучении и творческой оценке коллекций и экспозиций музея.

Галерея Māksla XO

До конца июня в художественной галерее Māksla XO можно увидеть персональную выставку художницы Хелены Хейнриксоне "Женщина", которая посвящена женщинам всего мира. Особый акцент в серии новых работ художницы сделан на раскрытии физической и душевной красоты женщины, проводя параллели между эстетикой тела и стихиями природы.

Галерея ISSP

До 1 июля в галерее ISSP проходит выставка фотокниг Self Publish Riga. Это одно из главных событий месяца фотографии в Риге. На экспозиции можно посмотреть около 150 различных книг по фотографии, а также шесть различных книжных коллекций со всего мира.

Квартал улицы Таллинас, Tu jau zini kur

Дата открытия: 26 мая 2021 года.

В малом зале арт-пространства Tu jau zini kur в рамках цикла выставок современного искусства "Конструкции артефактов" открыта выставка Паула Ритума "C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C – C –C – C – C – C – C – C – C" (углеводородные цепи). Концепция выставки основана на инструкциях, содержащихся в книге "Inflatocookbook", которая в 1970-х годах служила сборником технологических и конструктивных исследований группы архитекторов Ant Farm (муравьиная ферма).

Латвийская национальная библиотека

Дата открытия: 16 июня 2021 года.

Латвийская национальная библиотека откроется 16 июня. В этом году в мире широко отмечается 250-летие композитора Людвига ван Бетховена и Латвийская национальная библиотека подготовила масштабную выставку "Бетховен. Орбиты". Выставка поможет посетителям понять значение музыки Бетховена в латышской культуре в разные периоды времени, а также раскрыть удивительную связь Бетховена с Латвией.

Музей истории Риги и мореходства

Дата открытия: 7 июня 2021 года.

На выставке "Стекло Ильгюциемса" впервые вместе представлены изделия из стекла, произведенные в Ильгюциемсе с конца XIX века до 1960 года. Это первое обращение к истории стекольного производства в Латвии.

Выставка "Были в употреблении в Риге" рассказывает о Риге и ее жителях XIX-XX веков. На выставке можно увидеть предметы, которыми пользовались рижане: фарфоровая и стеклянная посуда, бытовая техника, предметы личной гигиены и другие товары.

Угловой дом

Бывшее здание КГБ в Риге планирует открыть регистрацию на экскурсии с 15 июня. Посетители музея смогут осмотреть камеры для заключенных, подвалы, площадки для прогулок, лифт для перевозки допрашиваемых и кабинеты следователей.

Мемориал имени Жаниса Липке

Дата открытия: 2 июня 2021. Требуется предварительная запись по телефону 67202539, 28293474 или по электронной почте: info@lipke.lv.

В июне Мемориал имени Жаниса Липке приглашает посмотреть выставку "Борис Лурье в Риге", на которой представлены работы художника, созданные сразу после войны и не предназначенные для широкой публики.

Другие музеи, которые открываются в июне: Национальный музей истории Латвии, Рижский мотормузей, Центр Рижского Югендстиля, Музей истории Латвийской железной дороги, Рижский музей кино, Музей фотографии, Дом Менцендорфа, Музей Кришьяниса Баронса, Музей пожарного дела Латвии, Музей Рижского гетто, Музей баррикад 1991-го года, Музей Яна Розенталя и Рудольфа Блауманиса, Мемориальная квартира Александра Чака, Музей фармацевтики, Музей шоколада Laima, Музей иллюзий Cosmos, Музей моды и другие.