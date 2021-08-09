Куда пойти? Афиша недели - от Паулса и Зиедониса до хип-хопа и электроники

На этой неделе маэстро Раймонд Паулс сыграет концерт в честь Иманта Зиедониса, на вилле фон Стрицкого состоится выступление рэп-исполнительницы Viņa, а в Digital Art House открывается новая выставка. Эти и другие культурные и развлекательные мероприятия в афише на неделю.

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9 августа

Фортепианный концерт Михаила Плетнева в Лиепае

Foto: Alexey Molchanovsky





В концертном зале "Lielais dzintars" состоится сольный фортепианный концерт Михаила Плетнева. Его называют одним из самых необычных музыкантов современности – он сделал одинаково успешную карьеру пианиста, дирижера и композитора. "Михаил Плетнев каждое произведение играет как свое, его интерпретации невероятны – вряд ли на что-то подобное способен другой пианист", — писал журнал BBC Music Magazine.

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10 августа

Классическая музыка в Домском соборе

Foto: Dmitrijs Suļžics





В Домском соборе под руководством дирижера Яниса Лиепиньша будет исполнена первая из двух программ оркестра "Рига" - "Бах, Брукнер, Бриттен". В концерте примут участие органист Айгарс Рейнис и гобоистка Элина Кудума.

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11 августа

Концерт в честь Иманта Зиедониса

На концерте "Un vairāk par mirkli mums neiegūt", посвященном Иманту Зиедонису, выступит маэстро Раймонд Паулс, Биг-бэнд Латвийского радио и солисты — Динара Рудане и Даумантс Калниньш. В первой части концерта новое звучание приобретут инструментальные сюиты "Горные эскизы", "Впечатления", "Черные краски" и "Южные акварели". Во второй части концерта Динара Рудане и Даумантс Калниньш исполнят песни на слова Иманта Зиедониса – "Не неси звезды в комнату", "Смерть осы", "Cher ami" и другие.

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Латвийская электронная музыка в Чиекуркалнсе

Foto: Pubicitātes foto





11 августа в Институте качества жизни в Чиекуркалнсе (пространство Free Riga) состоится концерт латвийской электронной музыки Culture Trucking: Riga, где выступят Эвия Вебере, Trashy Kid, Ausma, Symbionica, Платон Буравицкий, Othala, Kodek, Денис Пашкевич и другие музыканты.

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12 августа

Хип-хоп на вилле фон Стрицкого (K.K. fon Stricka villa)

Каждый четверг на вилле фон Стрицкого проходят выступления рэп-исполнителей в рамках серии концертов "Рэп в саду виллы". На сцене выступают лучшие латвийские исполнители хип-хопа. 12 августа с концертом выступит рэпер Viņa (Она) — выразительная и разносторонняя исполнительница.

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13 августа

Американский мюзикл в квартале Таллинас

Foto: Publcitātes foto





13 и 14 августа в концертном зале квартала Таллинас "Tu jau zini kur" (Ты уже знаешь где) состоится премьера всемирно известного и нашумевшего мюзикла "Богема" (Rent) американского писателя Джонатана Ларсона. В мюзикле примут участие самые яркие выпускники и студенты музыкального отделения Рижского Домского хорового училища, а также молодые латвийские артисты-исполнители.

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Концерт группы "De-phazz"

С 13 по 16 августа в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари" состоится

музыкальный фестиваль "Артиссимо". 13 августа фестиваль откроет группа "De-phazz".

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14 августа

Концерт в честь Дмитрия Башкирова на фестивале "Артиссимо"

На концерте выступят Пламена Мангова, Вестардс Шимкус, Мири Ямпольски, Луис Фернандо Перес (Luis Fernando Pérez) и Виктория Василенко.

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15 августа

Выставка Елены Белоус в Digital Art House

Foto: Pubicitātes foto





15 августа открывается новый зал в центре цифрового искусства Digital Art House, где проходит выставка фотохудожника мариниста Елены Белоус "Flow of Life" (Течение Жизни). Главная идея проекта – показать параллель между глубокими мирами океана и человека.

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