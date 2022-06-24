Куда пойти этим летом? Фестивали и концерты в Латвии, которые нельзя пропустить

Вы все еще не решили, на какой концерт или фестиваль купить билеты этим летом? Ниже вы найдете список мероприятий, проходящих в Латвии, которые определенно нельзя пропускать.
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