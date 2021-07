Куда пойти? Йога в музее, концерты на закате и Дракула в опере - большая афиша ближайших событий

Романтика маяков, йога на выставке искусства, концерт корейской джазовой певицы Юн Сун На и многое другое в большой афише культурных и развлекательных событий, ожидающих нас в ближайшем будущем.

Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

Поход на маяк

С 7 июля три латвийских маяка вновь открыты для посетителей — один из старейших в Латвии Овишский маяк (37 м), романтический Ужавский маяк (19 м) и отдаленный от цивилизации маяк Акменсрагса (38 м).

Правила посещения, адреса и более подробная информация о маяках — здесь.

Концерты на закате в Саулкрасты





Этим летом в Саулкрасты состоится 4 концерта на закате и каждый возле одной из рек — Петерупе, Инчупе, Аге и Кишупе. С концертами выступят Аснате Ранцане, Станислав Юдинс, группы "Ezeri", "Ozols & Tehnikums" и "Kuolm randõ/Trīs krasti". Первый концерт состоится уже 15 июля в устье реки Петерупе.

Купить билеты можно на сайте ekase.lv, а ознакомиться с полной программой концертов можно здесь.

"Лето Zuzeum 2021": йога для всех, кино и концерты

Арт-центр Zuzeum начинает программу мероприятий "Лето Zuzeum 2021". Первым событием станут уроки йоги и медитации на выставке "Плащ и кинжал. Воображаемые времена Индии". Занятия пройдут в малом выставочном зале Zuzeum в атмосфере современного индийского искусства и выставочной сценографии под руководством профессиональных инструкторов йоги. Занятия подходят для людей с любым уровнем подготовки. Билет на мероприятие включает посещение выставки, часовое занятие йогой, скидку в кафе Zuzeum и особое предложение в магазине.

Кроме того, в рамках программы будут киносеансы под открытым небом, мастерская искусства граффити и концерты в честь первой годовщины арт-центра.

Информация о выставках и мероприятиях, а также билеты на занятия йогой - на сайте Zuzeum.com.

Юбилей концертного зала "Latvija"

24 июля в Вентспилсе в концертном зале "Latvija" состоится концерт "Apollons. Mūsu direkcija", в котором примут участие актер Гундарс Аболиньш, музыканты Магдалена Гека и Иева Салиете, вокальная группа "Putni" и другие музыканты. Также зрители смогут увидеть переосмысленную постановку балета Игоря Стравинского "Аполлон".

Билеты доступны на сайте концертного зала.

Фестиваль экспериментального кино "Процесс"

В этом году в Риге уже в четвертый раз пройдет фестиваль экспериментального кино "Процесс". Фестиваль состоится в августе, а 24 июля на пивоварне "Нурмес" (ул. Вагону, 21) состоится предварительное мероприятие фестиваля, где будут представлены работы участников киношколы BAL (Baltic Analog Lab), а с концертом выступят Иева Балоде и Максим Шентелев.

Больше информация о фестивале - здесь.

Конкурс детского и молодежного творчества "Рижская жемчужина"

25 июля на корабле "Rīgas Pērle" состоится международный конкурс детского и молодежного творчества "Рижская жемчужина". Продюсерский центр IMPRESA приглашает певцов, танцоров и артистов цирка принять участие в конкурсе, услышать мнение жюри и получить оценку.

Подробнее о конкурсе - здесь.

"Hanzas perons": фестиваль "Может! Быть!" и камерная опера

30 и 31 июля состоится новый городской фестиваль без дистанции "Может! Быть!" (Var! Būt!) в "Hanzas perons". В нем примут участие более 20 музыкантов, в том числе эстонская инди-рок-группа "Ewert and The Two Dragons", немецкий пианист-минималист Никлас Пашбург, поп-рок-группа "Carnival Youth", джаз-группа "Very Cool People", хип-хоп-исполнитель Ozols, исполнитель электронной музыки Sign Libra, группа "Nikto" и другие.

Билеты уже доступны на сайте Biļešu Serviss.

В "Hanzas perons" 14 и 15 августа состоится два эксклюзивных выступления — современная камерная опера "Настоящее время" (Time Present), созданная художниками Кристой и Рейнисом Дзудзило вместе с композитором Кристом Аузниексом.

Узнать подробнее о мероприятии и купить билеты можно здесь.

Концерты "Liepāja Lake Music"

31 июля в рамках концертной серии "Liepāja Lake Music" состоится выступление группы "Sudden Lights", 14 августа — концерт Саманты Тины, а 29 августа меломанов порадует профессиональное музыкальное объединение: аккордеонист Артурс Новикс, скрипачка Анния Эндия Колерта, трубач Янис Ивушканс, клавишник Ритвар Гароза и другие музыканты, которые исполнят композиции Астора Пьяццоллы.

Билеты на концерты можно приобрести здесь.

Концерт Юн Сун На (Youn Sun Nah)

7 августа в концертном зале "Lielais dzintars" состоится единственный в Северной Европе концерт корейской джазовой певицы Юн Сун На. За время своей почти тридцатилетней международной карьеры она стала одной из ярчайших современных джазовых певиц в мире.

Билеты на концерт — здесь.

Новый сезон в Латвийской национальной опере

Латвийская национальная опера и балет объявляют репертуар на 2021/2022 год. Продажа билетов на спектакли и концерты в сентябре и октябре началась 2 июля. Новый сезон откроется 10 сентября — на большой сцене состоится премьера неоклассического балета "Дракула" по роману Брэма Стокера (хореограф Кшиштоф Пастор).

Билеты — на сайте Латвийской национальной оперы.