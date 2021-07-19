Куда пойти? "Остров сирен", классика рока и бесплатное кино - большая афиша ближайших событий

Музыкальные и звуковые перформансы, концерт маэстро Паулса в Юрмале, бесплатные киносеансы под открытым небом и и многое другое в большой афише культурных и развлекательных событий, ожидающих нас в ближайшем будущем.

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"Остров сирен" на АБ дамбе

Foto: Publicitātes foto

В Риге 20 июля открывается аудиопроект дополненной реальности "Остров сирен" (Sirēnu Sala) художника Андриса Инданса, который превратит дамбу АБ (AB Dambis) в невидимый и наполненный звуком концертный зал. Инсталляция, созданная из 135 виртуальных "звуковых облаков", с помощью мобильного приложения позволит каждому перемещаться по композиции, самостоятельно создавая уникальный сценарий ее развития. Торжественное открытие инсталляции состоится 20 июля в 19:00, а в 19:30 пройдет специальная экскурсия с художником Андрисом Индансом.

Концерты во дворце культуры Ziemeblāzma

Foto: Publicitātes foto



На летней сцене дворца культуры "Ziemeblāzma" 21 июля, 22 июля и 3 августа состоится цикл концертов-рассказов "Vasaras vakaru stāsti. Satikšanās" (Летние вечерние рассказы. Встреча). На концертах выступят певец Айнар Миелавс, актриса Раймонда Ваздика и композитор Айгар Войтишкис.

Билеты на сайте Biļešu Paradīze и в кассе дворца культуры "Ziemeblāzma".

Кино в Zuzeum

Foto: Norbert Tukaj



Арт-центр Zuzeum, кинопроект Kino Kults и посольство США в Латвии приглашают зрителей посетить бесплатные кинопоказы Baltie plankumi (Белые пятна или Пробелы) под открытым небом. Киноцикл откроется вечером 22 июля показом киноленты "Шоу Трумана" (The Truman Show).

Расписание сеансов - на сайте арт-центра.

Международный балтийский конкурс артистов балета

Foto: Publicitātes foto

с 19 по 22 июля состоится V Международный балтийский конкурс артистов балета. Конкурс будет проводиться онлайн, но зрители смогут посмотреть самые яркие работы конкурса и заключительный концерт на экране под открытым небом, благодаря объекту "Baltais laukums" перед входом в Латвийскую национальную оперу.

Программа фестиваля и подробная информация - здесь.

Кино и перформанс в арт-центре NOASS

Foto: Publicitātes foto

23 июля с 17.00 до 19.30 в арт-центре NOASS будет показан короткометражный фильм SET SOUND TO CAN LIS и состоится перформанс-беседа с художницами Эвой Вевере (Латвия) и Гудрун Холк (Дания). Посетители смогут посмотреть фильм, лично встретится с авторами и принять участие в разговоре о возможностях звука, визуального искусства и перформанса. Беседу начнет музыковед Давис Энкелис, после чего к обсуждению и перформансу сможет присоединиться любой желающий.

Подробная информация о перформансе - здесь.

Юрмальский фестиваль

Foto: Kaspars Garda

С 27 по 31 июля в концертном зале "Дзинтари" в рамках седьмого Юрмальского фестиваля очно пройдут пять великолепных концертов. 27 июля состоится концерт, посвященный 85-летию Раймонда Паулса "Четвертая волна". Слушатели смогут увидеть на сцене Интара Бусулиса, Дауманта Калниньша, Зигфрида Муктупавелса, Лайму Вайкуле, Анце Краузе, Динару Рудане, Айю Витолиню, биг-бэнд Латвийского радио, Sinfonietta Rīga и других артистов.

Билеты и подробная информация о фестивале - на сайте концертного зала.

Классика рока в Lielais dzintars

Foto: Janis Vecbralis

31 июля в Лиепайском концертном зале Lielais dzintars прозвучат бессмертные рок-композиции в сопровождении Лиепайского симфонического оркестра. На сцене выступит известный литовский рок-певец Иероним Милиус вместе с Атисом Иевиньшем и Андрисом Эрглисом.

Подробная информация и билеты на концерт - здесь.

Фестиваль органной музыки RIGA DOMS 2021

Foto: F64

34-й Международный фестиваль органной музыки RIGA DOMS 2021 уже начался и будет проходить до 13 августа. В концертах примут участие три всемирно известных европейских органиста: органист Gewandhaus Leipzig Михаэль Шенхайт, легендарный немецкий органист, профессор и композитор Герхард Вайнбергер, а также главный органист амстердамского концертного зала Concertgebow Лео Ван Дузелар.

Билеты на концерты и подробная информация доступны на сайте Домского собора.