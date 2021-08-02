Куда пойти? Паулс в русском театре, апокалипсис с бакланами и провокация в арт-галерее

В Рижском русском театре начинается серия концертов Раймонда Паулса, в галерее MuseumLV - перформанс современного искусства, а для любителей необычного досуга - путешествие на лодках в колонию бакланов. Эти и другие события в афише культурных и развлекательных событий на неделю.

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2 августа



Дискуссия "Как распознать язык ненависти?"

В рамках фестиваля Baltic Pride состоится дискуссия о языке ненависти в Kaņepes Kultūras centrs. В обществе давно ведутся дебаты о тонкой грани между языком ненависти и свободой мнения. В ходе дискуссии вы узнаете о том, как язык ненависти распространяется в социальных сетях, о преступлениях на почве ненависти и борьбе с ними. Дискуссию проведен Элина Гейда - член правления ассоциации ЛГБТ и их друзей "Мозаика".

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3 августа



Апокалиптическое путешествие в колонию бакланов

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Неспешная прогулка в одноместных лодках, где можно будет увидеть колонию бакланов. Это уникальная возможность увидеть место гнездования множества птиц среди удивительных пейзажей. Место проведения организаторы присылают участниками индивидуально.

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Перформанс Артура Берзиньша в галерее MuseumLV

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В рамках персональной выставки Артура Берзиньша "Новый день настанет для Латвии" в галерее MuseumLV состоится перформанс "Аврора". В ходе перформанса художник побуждает зрителя покинуть его/ее зону комфорта и сосредоточиться на размышлениях о его/ее идентичности.

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4 августа

Концерт Carnival Youth в "Hanzas perons"

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На сцене "Hanzas perons" единственный раз этим летом выступит группа Carnival Youth и исполнит песни из любимых латвийских фильмов в новых авторских аранжировках — от шедевров Имантса Калниньша и Раймонда Паулса до произведений современных музыкантов.

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5 августа

Рок-баллады в концертном зале "Latvija" в Вентспилсе

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Солисты Айя Витолиня, Эльза Розентале, Андрис Эрглис и Атис Иевиньш в сопровождении хора "Ventspils" и музыкантами Вентспилсского камерного оркестра исполнят концертную программу "Рок-баллады. Дуэты".

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Мультимедийное шоу "Загадочное средневековье"

Музыкант и композитор Арнис Меднис в сотрудничестве с Digital Art House создал уникальное мультимедийное шоу "Загадочное средневековье", объединив авторскую музыку и картины известного средневекового художника Иеронима Босха.

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Премьера концерта "Раймонд Паулс в Рижском русском театре"

Концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" посвящен совместно созданному и прожитому в театре за 58 лет сотрудничества. На большую сцену выйдут сам маэстро, артисты театра и музыканты. В программу концерта вошли песни и музыкальные номера из спектаклей "Керри", "Ночи Кабирии", "Одесса, город колдовской...", "Девушка в кафе" и "Привидение из Кентервиля".

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6 августа

Персональная выставка Ариса Сеглиньша в Рижском музее фарфора

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6 августа в Рижском музее фарфора открывается ​​персональная выставка Ариса Сеглиньша "Apkārt kvadrātam". Выставка включена в программу Латвийской международной биеннале керамики 2021 года.

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