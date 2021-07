Куда пойти? Рейв в городе, киноавангард и звезды балета - большая афиша ближайших событий

Выставка современного искусства на воде, богатая программа первого фестиваля без дистанции "Может! Быть!", выступления мировых звезд балета и многое другое в большой афише культурных и развлекательных событий.

Перед тем, как планировать посещение того или иного мероприятия, рекомендуем ознакомиться с ограничениями, связанными с распространением Covid-19. Описания мероприятий и правила посещения доступны по ссылкам у каждого конкретного события.

Выставка Кирилла Пантелеева в Noass

27 июля в плавучем арт-центре Noass открылась выставка художника Кирилла Пантелеева "5 комнат". Выставка состоит из работ, которые, отвечая на вызовы пандемии, заставляют задуматься о произошедших изменениях и перспективах на будущее.

Tribes of the City в Kaņepes kultūras centrs

27 июля в Риге состоится концерт группы Tribes of the City, которая после долгого молчания недавно выпустила новую песню "Take Me To That Beach".

Фестиваль без дистанции "Может! Быть!"

30 и 31 июля в культурном пространстве "Hanzas perons" пройдет городской фестиваль без дистанции "Может! Быть!". На фестивале выступят культовая группа "The Tiger Lillies", эстонская группа "Ewert and The Two Dragons", немецкий пианист-минималист Никлас Пашбург и многие известные латвийские артисты.

Бесплатное кино в "Rīga Plaza"

30 и 31 июля на стоянке т/ц "Rīga Plaza" пройдут кинопоказы под открытым небом. Посетить киносеансы смогут и те, у кого еще нет сертификата Covid-19, ведь смотреть кино зрители будут в машинах. 30 июля состоится показ фильма "Славные парни" (The Nice Guys, 2016), а 31 июля на утреннем сеансе для всей семьи можно будет посмотреть мультфильм "Стань легендой! Бигфут Младший" (The Son of Bigfoot, 2017).

Фестиваль "Звезды балета в Юрмале"





1 августа в концертном зале "Дзинтари" уже в двадцать первый раз пройдет международный фестиваль "Звезды балета в Юрмале". В этом году в рамках фестиваля встретятся исполнители из Латвии и зарубежных стран, предложив зрителям возможность насладиться жемчужинами классического балета.

Shipsea в квартале Калнциема

4 августа в квартале Калнциема состоится концерт проекта "Shipsea", где выступят Янис Шипкевицс, Микелис Путниньш и Рудольф Мацатс.

Городской фестиваль Jenotu Urban Trap Festival

14 августа в Риге состоится фестиваль Jenotu Urban Trap Festival. На фестивале будет работать три сцены (hip hop, акустика и рейв), состоятся различные спортивные и культурные мероприятия.

Камерная опера-балет "Белая бабочка Йокко"

C 18 по 22 августа в Белом зале гостиницы Кемери (Park Hotel Ķemeri) состоится премьера нового проекта творческого объединения Teatro fabrica - камерной оперы-балета "Белая бабочка Йокко" композитора Виталия Галутва.

Фестиваль экспериментального кино "Процесс"

с 18 по 22 августа в Риге пройдет фестиваль "Процесс", где зрители смогут посетить разнообразную авангардную кинопрограмму, аудиовизуальные представления, дискуссии и образовательные мероприятия.

Рижский международный кинофестиваль RIGA IFF

Стартовала продажа билетов на Рижский международный кинофестиваль RIGA IFF. Одиннадцать дней, 129 фильмов в рамках десяти тематических программ – в этом году RIGA IFF пройдёт с 15 по 25 октября. Посетители смогут увидеть картины, показанные на престижных фестивалях за рубежом, экспрессивное и храброе видение режиссеров стран Северной Европы и Балтийского региона, а также ознакомиться с дебютными фильмами и давно ожидаемыми произведениями из Латвии.

