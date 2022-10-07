KVADRIFRONS приглашает на спектакль о юношеском максимализме и амбициях

21 октября состоится премьера постановки театральной труппы KVADRIFRONS "Я иду на улицу, в сад" (Es eju ārā dārzā), которую создали Элина и Рудольф Гединьши.

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Это постановка об амбициях и целях, которые руководят всей нашей жизнью. Фраза, использованная в названии спектакля, является первыми словами Рудольфа Гединьша, сказанными по-латышски. До трех лет он общался только на придуманном им самим языке, но однажды встал из-за обеденного стола и сообщил: "Я иду на улицу, в сад" - и вышел из дома, оставив позади пораженную и смущенную семью. Для создателей спектакля "выход в сад" означает решение изменить прежний курс своей жизни и действовать.

"В жизни по инерции есть опасная легкость, поэтому время от времени важно останавливаться и оценивать, является ли то, что я делаю, действительно тем, что я хочу, и по-прежнему ли для меня это важно. Если да, то нужно избегать стагнации и действовать, если нет – возможно, нужно что-то изменить", – рассказывает один из создателей спектакля Рудольф Гединьш.

Авторы спектакля вдохновлялись мифом об Ахилле, которому уже в раннем детстве были предначертаны две потенциальные судьбы – спокойный и долгий, но анонимный век, или тяжелая и тревожная жизнь, которая оборвется на поле кровавой битвы, но обеспечит герою вечную славу и статус легенды. Путь Ахилла через рождение, военный поход, сомнения, месть, триумф и смерть помогает создателям спектакля думать о своей повседневной жизни как о череде эпохальных событий, где каждый прием пищи – угощение, каждое предчувствие – прорицание, каждое неудобство – испытание и каждое прохождение через это испытание – героический подвиг.

"Работая над спектаклем, мы думали не только о профессиональных амбициях и романтических переживаниях или смелых шагах и радикальных изменениях, но и о мелочах и бытовых деталях, которые составляют большую часть нашей жизни. Потому что важно чувствовать себя хорошо", – делится размышлениями Элина Гединя.

Билеты на спектакль доступны в кассах Biļešu paradīze. Школьникам, студентам и пенсионерам доступна скидка.

