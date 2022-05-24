Квартал Sporta 2 откроет летний сезон показом шоу "Кабаре"
Foto: Pubicitātes foto

Новый сезон квартала Sporta 2 в Риге откроется 26 и 27 мая показом музыкального шоу "Кабаре".

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Летнее шоу "Кабаре", по словам его авторов, впервые будет поставлено в театре Secret Spot. Посетителей ждут джазовый и духовой оркестры, несколько солистов, танцоров, ведущий и его помощники, а между выступлениями и после них публику будет развлекать ди-джей.

Режиссер "Кабаре" Викторс Рунтулис: "Летняя программа "Кабаре" создана путем отбора и преобразования самых ярких номеров проекта и добавления новых. У посетителей будет возможность побывать во французском кабаре 1930-х годов, где артисты выступали в маленьком ликерном погребе перед публикой так чувственно и хрупко, что была видна каждая капля слез и пота и слышен каждый шепот. Всех присутствующих объединял некий код. Это была Богема".

В сезоне 2022 года в квартале Sport 2 ожидаются как театральные представления, концерты и гастроли зарубежных цирков, так и выставки различных арт-проектов и другие яркие мероприятия. В начале августа состоится концерт группы The Hobos, дважды состоятся выступления международного передвижного цирка. В июле ожидается театральный фестиваль "No krēslas līdz rītausmai" (От заката до рассвета) от Secret Spot, а в сентябре состоятся выступления проекта DIVI9.

Квартал Sporta 2 откроет летний сезон показом шоу "Кабаре"
Foto: Publcitātes foto

Квартал Sporta 2 расположен между улицами Ханзас, Весетас и Спорта. На территории квартала находятся несколько производственных корпусов бывшей шоколадной фабрики Laima и кондитерской фабрики Staburadze. Арендаторами квартала Sporta 2 на данный момент являются несколько компаний и организаций творческих индустрий, в том числе музыкально-драматический зал OratoriO, центр современного искусства kim?, Фонд Имантса Зиедониса Viegli, продюсерская компания von Films, бар Zefīrs и другие.

Квартал недавно приобрела компания Linstow Baltic, которая планирует продолжить развитие в этом квартале, которое сосредоточено на разнообразных развлекательных и культурных мероприятиях.

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