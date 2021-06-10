Латвийская опера приглашает на необычный заключительный концерт сезона
Foto: Jānis Keris

В конце сезона Латвийская национальная опера и балет (ЛНОБ) снова открывает свои двери для зрителей и приглашает 4 июля на гала-концерт "Лето с оперными звездами".

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Гала-концерт пройдет в большом зале и в этот раз у зрителей будет возможность не только услышать арии из опер знаменитых итальянских композиторов, но и увидеть происходящее с необычного ракурса – сиденья будут размещены на сцене, а в качестве сценографии будет выступать живописный интерьер зала.

Для участия в концерте Латвию впервые посетят один из самых выдающихся мировых теноров Петр Бечала из Польши и победительница престижного конкурса Operalia-2019 Адриана Гонсалес из Гватемалы.

Вместе с ними на сцену выйдут наши артисты: бас-баритон Эгил Силиньш и солисты Латвийской национальной оперы Татьяна Треногина, Илона Багеле, Михаил Чульпаев и Ринальд Кандалинцевс. Музыкальный руководитель концерта — главный дирижер ЛНОБ Мартиньш Озолиньш. Концертный руководитель — Даце Волфарте, художник по свету — Марис Сеянс.

Концерт будет записываться на видео с разных ракурсов и посмотреть его в записи летом сможет любой желающий на площади перед зданием оперы. Об этом мероприятии ЛНОБ сообщит позже.

В продажу поступят 200 билетов на гала-концерт по цене от 120 евро. Билеты доступны в кассах ЛНОБ и Biļešu paradīze.

Латвийская национальная опера напоминает зрителям, что правила посещения публичных мероприятий регулируются государственными постановлениями, которые могут измениться в связи с эпидемиологической ситуацией. С 15 июня на массовые мероприятия могут приходить люди, имеющие действующий сертификат Covid-19. Сертификат выдается вакцинированным и переболевшим, его можно получить здесь.

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