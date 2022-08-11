Латвийские звезды соберутся вместе на "Большой концерт латвийской музыки"

В субботу, 10 сентября на национальном стадионе Daugava в Риге состоится "Большой концерт латвийской музыки", который посвящен музыке Раймонда Паулса. Ожидается, что концерт соберет на одной сцене почти 100 лучших исполнителей и музыкантов Латвии.

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Концерт запланирован как особая дань уважения творчеству маэстро. Размах мероприятию придаст Лиепайский симфонический оркестр, а самые востребованные отечественные исполнители популярной музыки предложат новые интерпретации своих известных композиций.

На концерте ожидается появление самых разных популярных латвийских исполнителей: выступят Лайма Вайкуле, Интар Бусулис, Tautumeitas, Aminata, Айя Андреева, группы MUSIQQ, Carnival Youth, Da Gamba, Ozols и многие другие.

Сценографию большого концерта создал популярный отечественный режиссер Papa Chi, а свежие аранжировки композиций создали Янис Ивушканс и музыкальный продюсер Роман Фалькенштейн.

Билеты на концерт доступны в торговых точках Biļešu serviss по всей Латвии, а также на сайтах: www.lielkoncerts.lv и www.aula.lv. Стоячие места доступны по цене 20 евро, а билеты в фан-зону - 40 евро, сидячие места предалагаются от 55 евро, билеты в VIP-ложу стоят 150 евро.

Начало мероприятия в 20.00.