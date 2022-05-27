Латвийских диджеев зовут на конкурс: главный приз – 1500 евро
Foto: PantherMedia/Scanpix

Молодых диджеев со всей Латвии приглашают принять участие в конкурсе DJ Battle. Масштабные состязания среди лучших участников пройдут 10 июня в рижском Квартале улицы Таллинас. Во время мероприятия жюри определит лучшего диджея и вручит ему денежный приз в размере 1500 евро.

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Конкурс проводит совместно с Rīgas DJ skola компания Evolution Latvia. Оценивать сеты диджеев будут блогеры Рой Роджерс и Эвелина Паркер, музыкант Озолс, а также руководитель Rīgas DJ skola - DJ Dubra.

"Ожидаю увидеть на конкурсе молодые таланты, которые в течение последних двух лет были вынуждены развивать свои навыки преимущественно в онлайн-среде. Каждый член жюри будет ориентироваться на свои критерии оценки. Мне лично важно увидеть и услышать нечто небывалое. Буду внимательно слушать, микшируют ли они разные жанры, какие эффекты используются", – говорит DJ Dubra.

Для участия в конкурсе до 5 июня надо зайти на платформу evolutionstage.lv и прислать свой микс. После отправки участнику надо будет активно рекламировать свою работу в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше голосов. Девять лучших смогут принять участие в баттле в квартале улицы Таллинас и побороться за главный приз – 1500 евро.

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