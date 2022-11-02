Латвийскому балету - 100! Объявлена ноябрьская программа мероприятий

В ноябре Латвийский национальный балет организует в честь своего столетия обширную юбилейную программу, которая начнется 5 ноября с премьеры балета "Серенада.Carmina Burana", а кульминацией станет гала-концерт 1 декабря, сообщила представитель Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) Ирбе Трейле.

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Первым спектаклем латвийской национальной балетной труппы, который был поставлен в полном объеме, стал балет "Тщетная предосторожность" 1 декабря 1922 года. Юбилейная программа раскроет все грани репертуара Латвийского национального балета от классики и неоклассики до современного балета.

Наряду с отрывками из классических балетов "Раймонда", "Корсар", "Баядерка", "Коппелия" и "Дон Кихот", зрители гала-концерта увидят работы известных современных хореографов. Помимо артистов Латвийского национального балета, в концерте примут участие приглашенные артисты: солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова, ведущий солист миланского театра Teatro alla Scala Тимофей Андрияшенко, а также их партнеры по сцене.

Предусмотрены также программа фильмов "Кино и балет", мероприятие "Беседы. Латвийскому национальному балету - 100", выставка "Репетиция", которая будет открыта в Латвийском музее фотографии до 27 ноября, и презентация книги "Век или одно мгновение? Латвийскому национальному балету - 100".

Подробная информация - на сайте ЛНОБ.