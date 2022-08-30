Латышские ужасы в Даугавпилсе. Новый театральный сезон откроют страшные истории

1 октября в Даугавпилсском театре состоится первая премьера нового сезона – зрители увидят "Латышские истории ужасов" в постановке Георгия Суркова.

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В латышской литературе рассказы ужасов – редкое явление, спектакль в таком жанре – еще более редкое явление в театре. Благодаря Барбале Симсоне, которая в 2016 году составила сборник "Латышские истории ужасов", и Георгию Суркову, обратившему на эту книгу внимание, у зрителей Даугавпилсского театра появилась возможность не только познакомиться с рассказами латышских авторов, созданными в течение последних 100 лет, но и погрузиться в атмосферу страшных историй.

В спектакле на сцене оживут "Тихие гости" и "Жизненная история Индрикиса из Вецари" Александра Гринса, "Хелена" Мирдзы Бендрупе, "Зеркало" Виестура Реймерса,"Видение" Владимира Кайякса и "Рассказ о синем гробе Энгурского кладбища" Ральфа Кокинса. Эти истории охватывают разные эпохи – время, когда в мире свирепствовала чума, годы после Первой мировой войны, наши дни.

Один из рассказов повествует о старом проклятом зеркале, приобретенном на Центральном рынке Риги, другой – о земгальских ведьмах, третий – о таинственном существе, которое молодой архитектор встретил на Большом кладбище на улице Миера и, плененный им, ушел в ночную тьму… Как признается режиссер спектакля, оттого, что действие рассказов происходит не где-то далеко, а в центре Риги или в Энгуре, становится еще страшнее.

"Когда я увидел сборник этих рассказов, у меня не было сомнений – это что-то уникальное, это нужно обязательно поставить на сцене. Многие вообще не знают, что у латышей есть свои рассказы ужасов, и некоторые из них написаны такими классиками латышской литературы, как Александр Гринс или Визма Белшевица. Меня уже давно привлекает жанр спектакля ужасов, но я никогда не видел таких театральных постановок, хотя имею богатый зрительский опыт. Одна из причин – мало материала, другая – в театре сложно сделать что-то по-настоящему страшное, пугающее. Поставить такой спектакль, пугающий до мурашек по коже, - это вызов и одновременно мой давний замысел, который я наконец-то реализую в Даугавпилсском театре", - рассказал режиссер Георгий Сурков.

Сценограф спектакля "Латышские истории ужасов" - Андрис Эглитис, художница по костюмам - Инга Бермака, художник по свету – Сергей Васильев. Музыкальное оформление постановки создал композитор Платон Буравицкий. Премьера спектакля – 1 октября в 18:00, следующий показ – 2 октября в 17:00.