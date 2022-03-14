Легенда "металла" Iron Maiden выступит в Риге с шоу Legacy Of The Beast
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2 июня в рамках своего мирового тура в Arēnā Rīga выступит легенда метал-сцены Iron Maiden. На разогреве - немецкая группа Lord of the Lost.

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За 47 лет существования группа стала одной из наиболее влиятельных и уважаемых в своем жанре. Iron Maiden имеют множество музыкальных наград и считаются рекордсменами среди метал-групп по числу песен, вошедших в видеоигры - таких композиций 51 (данные за 2017 год). А песню Run to the Hills называют сложнейшей для исполнителей - в соответствующем рейтинге партии для гитары, вокала, ударных и баса получили высшую оценку каждая.

Шоу начатого в 2018 году тура получило восторженные оценки как поклонников, так и критиков. Его называют самым экстравагантным и визуально потрясающим за всю жизнь группы. Это пиротехника, спецэффекты и даже копия самолета Spitfire. И, конечно, символ группы - Эдди.

Вот что пишут СМИ: "Более зрелищного шоу не существует" (Daily Star); если бы в метал-музыке награждали за пиротехнически-музыкальные шоу, Iron Maiden превзошли бы всех конкурентов (Sopitas); Iron Maiden со своими легендарными хитами подарили неожиданный и волнительный сюрпризa (Orange County Register); "Визуально потрясающий концерт, сильный лайнап и огромная энергия" (Aftonbladet); "Мастер-класс по перформансам и постановкам" (The Times); "Тур Legacy Of The Beast — вершина хеви-метал-эскапизма" (Rolling Stone).

Для членов концертного клуба FBI и Positivus билеты поступят в продажу 16 марта в 10 часов утра, в публичной продаже - 17 марта в кассах сети Biļešu Serviss.

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