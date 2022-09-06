Легендарный комик Джон Клиз из группы Monty Python посетит Ригу со своим шоу
Foto: AFP/Scanpix/LETA

9 сентября талантливый британский актер, сценарист и комик Джон Клиз выступит во Дворце культуры ВЭФ со своим шоу "Last Time to See Me Before I Die" (В последний раз увидеть меня, прежде чем я умру). Клиз когда-то был ведущим членом труппы Monty Python, которая является одним из самых известных комедийных коллективов всех времен.

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Клиз известен своим черным английским юмором, поэтому неудивительно, что он именно так назвал свое шоу. Ему принадлежит негласный титул "крестного отца" современной комедии. В свои 82 года Клиз несколько раз выражал желание уйти на пенсию, но его острый ум и желание критиковать общество в абсурдистском стиле даже в эти годы заставляет его выходить на сцену и вызывать смех у тысяч людей по всему миру.

Изначально шоу комика было запланировано на май 2020 года, но из-за пандемии его несколько раз переносили. Менеджер Comedy Latvia Эдгар Жуковскис рассказал, что Клиз даже слышать ничего не хотел об отмене. Страны Балтии близки комику, поэтому после очередного изменения в календарях шоу Джона Клиза наконец состоится в Риге.

Организаторы сообщают, что купленные билеты на показ в 2020 году действительны на нынешнее мероприятие 9 сентября во Дворце культуры ВЭФ. По прибытии зрителям будет предоставлена ​​возможность обменять старый билет на новый, в котором будут указаны равнозначные места в зале.

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