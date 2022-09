Легендарный комик Джон Клиз из группы Monty Python посетит Ригу со своим шоу

9 сентября талантливый британский актер, сценарист и комик Джон Клиз выступит во Дворце культуры ВЭФ со своим шоу "Last Time to See Me Before I Die" (В последний раз увидеть меня, прежде чем я умру). Клиз когда-то был ведущим членом труппы Monty Python, которая является одним из самых известных комедийных коллективов всех времен.

Клиз известен своим черным английским юмором, поэтому неудивительно, что он именно так назвал свое шоу. Ему принадлежит негласный титул "крестного отца" современной комедии. В свои 82 года Клиз несколько раз выражал желание уйти на пенсию, но его острый ум и желание критиковать общество в абсурдистском стиле даже в эти годы заставляет его выходить на сцену и вызывать смех у тысяч людей по всему миру.

Изначально шоу комика было запланировано на май 2020 года, но из-за пандемии его несколько раз переносили. Менеджер Comedy Latvia Эдгар Жуковскис рассказал, что Клиз даже слышать ничего не хотел об отмене. Страны Балтии близки комику, поэтому после очередного изменения в календарях шоу Джона Клиза наконец состоится в Риге.

Организаторы сообщают, что купленные билеты на показ в 2020 году действительны на нынешнее мероприятие 9 сентября во Дворце культуры ВЭФ. По прибытии зрителям будет предоставлена ​​возможность обменять старый билет на новый, в котором будут указаны равнозначные места в зале.