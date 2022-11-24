Легко ли быть пожилым? Молодость и старость встретились в рижском кинопроекте "Живой"

26 ноября в кинотеатре K.Suns состоится премьера документального фильма "Живой" ("Dzīvs"), снятого молодежью Риги в рамках интеграционного проекта. На премьеру, где также пройдет встреча с создателями и героями ленты, приглашаются все, кому интересна тема пожилых людей, творчества молодежи и кино. Вход бесплатный.

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C 2019 года рижская молодежь участвует в проекте "Цикл творческих мероприятий для сениоров Риги". В рамках проекта участники развивали организаторские способности, получили базовые знания в социальной работе, общались со сверстниками и пожилыми людьми, оказывали им поддержку, а также учились основам съемки документального кино. Проект вел режиссер Станислав Токалов.

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"В нашем обществе потребности пожилых людей часто не входят в список актуальных вопросов. А главным для них часто является простое общение с другим человеком. И у каждого из них есть свои мечты и желания. В этом проекте они внесли свой вклад общением с молодежью – в формирование их ценностей и мировоззрения, развитие навыков коммуникации. Этого мы и пытались достичь, интегрируя два поколения через коммуникацию и кино", - говорит Токалов.

Foto: Publicitātes foto

Участниками проекта за четыре года были около 200 молодых людей и более 400 пожилых. Молодые люди встречались со своими героями в центрах социального ухода, говорили со своими бабушками и дедушками. Результат - фильм "Живой" длиной чуть больше получаса. Кинокартина, созданная из рассказов ее героев, не являлась самоцелью – процесс съемок дал возможность пожилым людям встречаться с другими людьми, общаться, интересно проводить время, получить новые впечатления, интегрироваться в общество, что особенно важно для тех, кто одинок или ограничен в возможностях передвигаться.

Foto: Publicitātes foto

После премьеры фильм отправиться с показами в школы и центры социального ухода.

Фильм снят при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы интеграции общества. Проект осуществляет НГО Pūks un draugi.

Школы и другие заведения могут прислать запрос на выездную демонстрацию фильма в их помещении на эл.почту stanislavs.tok@gmail.com.