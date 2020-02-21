Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

22 февраля в Большой гильдии Латвийский Национальный симфонический оркестр предлагает детям встречу с жанром оперы.

РекламаЗакрыть

В представлении "ЛеНеСОн и опера Моцарта" кукла ЛеНеСОн – предложит познакомиться с оперой Вольфганга Амадея Моцарта "Бастьен и Бастьенна", звучащей в Латвии очень редко. Композитор, которому на момент создания этой оперы было только 12 лет, рассказывает в ней о юном пастухе и его девушке, об их ссоре и примирении благодаря деревенскому колдуну. Представление состоится в 11.00 на русском языке и в 14.00 на латышском языке.

Представление дополнят яркие видеопроекции, и маленькие слушатели сами смогут поучаствовать в музыкальных приключениях героев.

В ролях - молодые певцы Катрина Паула Фелсберга, Ансис Бетиньш и Эдгар Скарбулис. В спектаклях примет участие также хор девочек Tiara хоровой школы Домского собора. Дирижер – руководитель хора "Kamēr…" Айвис Гретерс.

В антракте дети разучат фрагмент из оперы и смогут сделать силуэты Бастьена, Бастьенны и колдуна, а еще познакомиться с музыкальным инструментом – на сей раз это виолончель.

В этом сезоне режиссером концертного цикла ЛеНеСОна является номинант "Большого Кристапа" и автор идеи кампании "#iamintrovert" Уна Розенбаума, а талантливые актеры Валдис Ванагс и Алексей Гейко помогают ЛеНеСОну ожить. Нарядные костюмы для спектакля сделала художница Кристине Абика.

РекламаЗакрыть

Концертный цикл для детей – это уже традиция ЛНСО на протяжении десяти сезонов. Его цель – пробудить в самых маленьких слушателях интерес к классической музыке. Но оперный спектакль юная публика за всю историю цикла увидит впервые.

Билеты можно приобрести в кассе Большой гильдии и в кассах Biļešu paradīzē.

РекламаЗакрыть

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form