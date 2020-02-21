22 февраля в Большой гильдии Латвийский Национальный симфонический оркестр предлагает детям встречу с жанром оперы.

В представлении "ЛеНеСОн и опера Моцарта" кукла ЛеНеСОн – предложит познакомиться с оперой Вольфганга Амадея Моцарта "Бастьен и Бастьенна", звучащей в Латвии очень редко. Композитор, которому на момент создания этой оперы было только 12 лет, рассказывает в ней о юном пастухе и его девушке, об их ссоре и примирении благодаря деревенскому колдуну. Представление состоится в 11.00 на русском языке и в 14.00 на латышском языке.

Представление дополнят яркие видеопроекции, и маленькие слушатели сами смогут поучаствовать в музыкальных приключениях героев.

В ролях - молодые певцы Катрина Паула Фелсберга, Ансис Бетиньш и Эдгар Скарбулис. В спектаклях примет участие также хор девочек Tiara хоровой школы Домского собора. Дирижер – руководитель хора "Kamēr…" Айвис Гретерс.

В антракте дети разучат фрагмент из оперы и смогут сделать силуэты Бастьена, Бастьенны и колдуна, а еще познакомиться с музыкальным инструментом – на сей раз это виолончель.

В этом сезоне режиссером концертного цикла ЛеНеСОна является номинант "Большого Кристапа" и автор идеи кампании "#iamintrovert" Уна Розенбаума, а талантливые актеры Валдис Ванагс и Алексей Гейко помогают ЛеНеСОну ожить. Нарядные костюмы для спектакля сделала художница Кристине Абика.

Концертный цикл для детей – это уже традиция ЛНСО на протяжении десяти сезонов. Его цель – пробудить в самых маленьких слушателях интерес к классической музыке. Но оперный спектакль юная публика за всю историю цикла увидит впервые.

Билеты можно приобрести в кассе Большой гильдии и в кассах Biļešu paradīzē.