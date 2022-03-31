ЛеНеСОн приглашает детей на знакомство с творчеством Стравинского

2 апреля Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) приглашает в Большую гильдию своих самых маленьких слушателей на концертное представление "ЛеНеСОн и Жар-птица". В 11 часов представление пройдет на русском языке, в 14 – на латышском. В антракте дети могут заняться творческими играми.

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Вместе со своим другом ЛеНеСОном дети познакомятся с главной героиней знаменитого балета Игоря Стравинского "Жар-птица". В перьях этой чудесной птицы скрывается вся красота мира и способность ее оберегать. Жар-птица помогает Ивану-царевичу победить злого колдуна и спасти заключенную в башне царевну.

Параллельно сюжету ЛеНеСОн поможет проникнуть в тайны оркестра, а также расскажет об услышанном в концерте. В программу войдут также произведения, созданные под влиянием музыки Игоря Стравинского. Их авторы – студенты кафедры композиции Латвийской музыкальной академии.

"Спасибо ЛНСО и Андрису Поге за идею соединить в этом концерте великого мастера и молодых авторов, - говорит дирижер концерта, музыковед и педагог Андрис Вецумниекс. - Пять композиторов сочинили произведения, которые так или иначе связаны с темой огня. У Ренатс Цвечковскиса огонь связан с аскетичными церковными сумерками, когда лампады заставляют задуматься о ценностях и немного помолчать. У Карлиса Рериха – целая сказка о том, как один озорной мальчишка чуть не спалил школу, получил нагоняй от учителя химии, но все кончилось благополучно. Эдгарс Макенс показывает что случается, когда вдруг огня нет. Гайтис Янис Пуятс предлагает другой взгляд на огонь: яркий, искрящийся и очень современный. Марина Видмонте рассказывает, как искорка становится огнем. Пять разных сказок в сочетании с "Жар-птицей" Игоря Стравинского дадут возможность вслушаться в многообразие и красочность этой темы".

Игорь Стравинский – русский композитор, дирижер и пианист, один из самых выдающихся и влиятельных представителей русской музыки XX века. Именно балет "Жар-птица" принес композитору первый международный успех, когда в 1910 году он был поставлен в Париже.

Билеты на концерты можно приобрести в кассах Большой гильдии и кассах сети Biļešu paradīze.