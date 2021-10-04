Лес звуков, легендарный БГ и Боуи в балете: чем заняться на неделе

На этой неделе в Риге состоится концерт группы "Аквариум", фестиваль авангардной музыки Skaņu mežs и балет в честь Дэвида Боуи. Любители классики могут сходить на концерт выдающегося венгерского органиста Ласло Фашанга или послушать сонаты Моцарта. Подробнее об этих и других событиях недели - в нашей афише.

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4 октября



Концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум"

4 октября в АТТА центре выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум". "Человек, делающий музыку" — именно так предпочитает называть себя сам Борис Гребенщиков. Ему удается всего несколькими словами и аккордами затронуть достучаться до сердца и заставить работать разум слушателей.

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Фестиваль музыки deciBels

С 4 по 8 октября пройдет фестиваль современной электроакустической музыки deciBels. В рамках фестиваля состоится четыре концерта — выступления лауреатов конкурса исполнителей современной камерной музыки Skat(!)logs и концерт коллектива Fractales из Бельгии. Концерт трио Metamorfoze познакомит слушателей с музыкой современных латвийских композиторов, а завершит фестиваль концерт Ethno+Jazz, в котором звуки традиционной музыки обретают новое звучание, обогащенное джазовой импровизацией и неожиданными инструментальными решениями.

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Органист Ласло Фашанг в Риге и Вентспилсе

Выдающийся венгерский органист и один из самых востребованных в мире органных импровизаторов Ласло Фашанг выступал почти во всех крупных концертных залах, включая Собор Парижской Богоматери, Эльбскую филармонию и многие престижные залы по всему миру. В рамках Дней Венгрии в этом году в сотрудничестве с Рижским Домским собором и посольством Венгрии Фашанг выступит 4 октября в концертном зале Latvija, а 6 октября в Домском соборе.

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5 октября



Star Dust — балет в честь Дэвида Боуи

5 октября во дворце культуры VEF выступит современная балетная труппа Complexions из США. Их новый балет Star Dust посвящен легендарному британскому рок-музыканту Дэвиду Боуи. Необычная хореография и оригинальная музыка в сочетании с элементами классического балета ломают хореографические стандарты.

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Вебинары об эмоциональном развитии детей

5 октября начинается серия вебинаров для родителей, которые помогут научиться способствовать эмоциональному развитию ребенка, лучше его понимать и замечать изменения в его поведении. В рамках серии состоится 10 занятий. Зарегистрироваться можно, заполнив форму.

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6 октября



Вечер сонат Моцарта

6 октября в Малой гильдии выступят латвийская скрипачка Винета Сарейка и французская пианистка Амандина Савари. После совместной записи сонат Эдварда Грига дуэт продолжил сотрудничество и на концерте исполнит четыре сонаты Моцарта. Помимо сонат, написанных в Вене, в программу входит единственная минорная соната Моцарта, написанная в Париже и посвященная памяти матери композитора.

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Мультимедийная выставка "Самошумы"

Foto: Māris Ločmelis





До 24 октября в Laubes nams можно посмотреть мультимедийную выставку "Самошумы" (Paštrokšņi), рассказывающую о том, как человек переживает диагноз — рак груди. Своей историей и личным опытом делится Паула Тисенкопфа. Выставка состоит из видео, фотографий, звуковых и текстовых метафор. Выставка расскажет о внутренних страхах, мотивации и утешении.

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7 октября



Онлайн концерт и интервью Tuvāk

Лиепайский симфонический оркестр продолжает цикл онлайн-концертов и интервью Tuvāk. 7 октября в 19.00 в прямом эфире можно будет послушать выступление Эдгара Вайводса (ударные). В музыкальной части вы сможете насладиться произведение Planet Damnation новозеландского композитора Джона Псатаса и композицией Attraction для маримбы, вибрафона и звукозаписи французского композитора Эммануэля Сежурне.

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Выставка и концерт в Zuzeum

7 и 8 октября в арт-центре Zuzeum покажут необычную концертную выставку "Бархатно зеленый". Мгновенные картины, написанные звуковыми красками, смешаются с ритмами, уже нарисованными на холсте. В исполнении хора Латвийского радио прозвучат вокальные произведения лирика Яниса Иванова, а Рейнис Зариньш исполнит фортепианные миниатюры Имантса Земзариса.

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8 октября



Концерт открытия сезона ЛНСО. Казадезюс и Бетховен

8 октября в Большой Гильдии свой концертный сезон откроет Латвийский Национальный симфонический оркестр. На концерте прозвучит девятая симфонии Людвига ван Бетховена. Дирижер — изысканный французский маэстро Жан-Клод Казадезюс.

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Skaņu mežs 2021

8 и 9 октября в Hanzas perons состоится фестиваль экспериментальной музыки Skaņu mežs 2021. Впервые в истории фестиваля в программе участвуют музыканты из Кении: дуэт Duma из Найроби сочетает в себе традиции экспериментальной танцевальной музыки с элементами метала и индастриала. Хип-хоп в шумной индустриальной форме представит американский дуэт Prison Religion.

Родившийся в Анголе продюсер ритмической музыки Nazar будет играть в так называемом поджанре rough kuduro — он заимствовал этот музыкальный стиль из специфической ангольской музыки и танцевального стиля, сделав его более "воинственным". На фестивале также будет представлен один из самых престижных струнных ансамблей JACK Quartet, который издание The New York Times назвало "ведущим квартетом новой музыки".

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